Mattias Pettersson om Björklövens succéstart – och likheterna med Collitons Mora: "Rolig hockey med hög fart"

Det finns förstås skillnader mellan årets upplaga av Björklöven och Mora IK:s lag säsongen 2016/17. Hösten 2016 var det först i november som Mora började hitta den form som till slut tog laget till en serieseger.

Årets upplaga av Björklöven har ångat på för fullt redan från första matchen.

För Mattias Petterssons personliga del är den kanske största skillnaden att han så här långt har fått följa de flesta matcherna från båset. I Mora var han förstavalet i målet i inledningen av säsongen 2016/17, även om det ändrades under säsongen när Christian Engstrand anslöt.

I Björklöven har amerikanen Joe Cannata varit seriens bästa målvakt så här långt, och har fått vakta kassen i elva av 13 matcher.

– Han är jätteduktig och vi trivs bra ihop. Det är en fantastiskt bra kille och det är inspirerande att se hans framfart, så det är inte mycket att säga om det, säger Mattias Pettersson, som får trösta sig med att han själv har gjort bra ifrån sig i de två matcher han har fått spela.

– Jo, det har fungerat bra tycker jag. Det känns som att jag har gått framåt. Sen har det inte blivit så många matcher än så länge, men jag kan bara försöka göra det jag kan.

Och om Björklövens tränare Joakim Fagervall fortsätter på den inslagna vägen är det kanske inte så konstigt. Inte bara för att Joe Cannata visat sig vara en riktigt bra målvakt. Björklöven är som sagt också ett riktigt bra lag. Med tio segrar på 13 matcher, senast 3–1 i seriefinalen mot Timrå inför nästan 5 000 åskådare hemma i A3 Arena, toppar laget Hockeyallsvenskan.

Vad är hemligheten?

– Vi har börjat bra, men om det finns någon hemlighet vet jag inte. Vi har ett nytt spelsystem som har fungerat bra och vi har ett bra lag och har tränat bra tillsammans i sommar. Vi var väldigt revanschsugna efter förra året som inte riktigt gick så bra som vi hade hoppats på. Jag vet inte om jag kan säga att jag är överraskad, jag visste att vi hade ett bra lag. Sen är det klart att vi har haft marginalerna med oss och fått mycket poäng i början.

Även om laget har en stark stomme från förra året, så har man också lyckats bra med de nyförvärv som kommit in för att spetsa truppen. Målvakten Cannata är ett exempel, men det finns andra, såväl etablerade namn som Justin Crandall, ny från AIK, som överraskningen Pontus Andreasson som anslöt från Hanhals i Hockeyettan.

Det är svårt att inte komma in på Per Kenttä, succésportchefen som tidigare gjort underverk med Asplöven och Oskarshamn, och nu alltså tagit sig an Umeås hockeystolthet.

– Det är klart att han har en stor del i det, han är en bra sportchef och en bra person som har kommit in bra i gruppen. Han har kommit med lite idéer som har hjälpt oss att vi ihop det på ett bra sätt. Spelsystemet är väl egentligen så som vi ville spela förra året också, men vi fick inte ihop det då, säger Mattias Pettersson.

Det har Björklöven fått nu, och det är ofrånkomligt att dra paralleller till det Jeremy Colliton-ledda Mora där Mattias Pettersson debuterade som allsvensk målvakt för tre år sedan.

– Det finns några likheter, främst kanske att det är ett bra gäng och att vi spelar rolig hockey med hög fart, säger han själv.

Vad betydde tiden i Mora för dig?

– Otroligt mycket så klart. Det var två fantastiska år och jag trivdes bra i föreningen och staden. Det finns bara positiva saker att säga om den tiden.

Frågan är om Björklöven kan göra samma resa som Mora gjorde då och spela till sig en SHL-plats framåt vårkanten. Mattias Pettersson hoppas, men vågar inte lova att Björklöven håller hela vägen.

– Nej, säsongen är ung. Men vi har fått en bra start och jag hoppas så klart att kunna fortsätta på den inslagna vägen.

