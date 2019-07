Mats Perssons travtips inför Rättvik: "Kommer göra det sevärt"

Året upplaga har tyvärr samlat få startande, men bara att Timo Nurmos-tränade Villiam gör årsdebut i det här loppet kommer att göra det sevärt.

Nurmos är för övrigt något av omgångens nyckeltränare då han förutom Villiam även startar Hankypanky Peyton(V64-2) och Victory Topline(V64-5) och de båda förstnämnda lämnas ogarderade på vårt systemförslag, medan Victory Topline får sällskap av tipsettan Liam Dana.

V64-1

Villiam har inte startat sedan segern på Vincennes i oktober men är garanterat väl förberedd och i det här lilla fältet startar han med toppchans direkt. Snowstorm Hanover vinner inte så ofta med är in full gång och det har han säkert nytta av här. Viscarda Jet är härdad i tuffa gäng och absolut bättre än raden.

Ranking: 1, 5, 4, 3, 2

V64-2

Hankypanky Peyton vann direkt i årsdebuten och måste ha bra chans till andra raka. Min Vilja går bra varje gång och har en fin proposition den här gången. Intake har inte vunnit lopp sedan tvåårssäsongen men kommer från ett formstall och är värd att bevaka. Bear Gift är inte så tokig när det stämmer och kan vara en luring.

Ranking: 7, 4, 3, 9, 10, 1, 2, 11, 6, 12, 5, 8

V64-3

Admiral As är obesegrad efter fyra starter och jagar femte raka vilket han borde ha goda chanser arr klara. Avena Jet har hög kapacitet och är förste utmanare. Queen Roc har inlett karriären bra och var fyra vid halveraden i programmet. Fire Of Noa var duktig trea senast och blir bättre och bättre.

Ranking: 7, 8, 5, 4, 3, 1, 6, 1, 2

V64-4

Lill Brisa var fin igen senast och lika bra som när hon inledde karriären. Leder runt om? Lykkje Tora har bra fart men klen segerprocent. Tidig om man garderar. Järvsö Bukefalos har många att runda men kapacitet att göra det med lite tur på vägen. Gnistas Filur har hittills visat fina stayeregenskaper. Nu får vi si om han är snabb också.

Ranking: 1, 5, 15, 9, 11, 3, 7, 8, 4, 12, 14, 13, 10, 2, 6

V64-5

Liam Dana kan öppna bra och från ledningen kan det räcka hela vägen. Victory Topline gör intressant comeback och kan säkert blanda sig i segerstriden direkt. Xanthis Business går jämnt och bra och får säkert ett fint lopp härifrån. O.M. Dont Cry är missgynnad av läget men det kan bli körning och då kommer han in i matchen.

Ranking: 3, 6, 2, 10, 7, 8, 1, 11, 4, 9, 5, 12

V64-6

Iron Creek har hög kapacitet och passar bra på distansen. Xenone Bar är härdad i tuffa gäng och har en passande uppgift här med Ulf Ohlsson i sulkyn. Tidigt om han klarar spåret. Zola Wind har form och ett bra läge. Lyckans Star Kan få ett fint lopp i draget och är absolut en häst att räkna med.

Ranking: 7, 4, 3, 9, 1, 2, 10, 8, 5, 6, 12, 11

Systemförslag

V64-1: 1 Villiam. Res: 5, 4

V64-2: 7 Hankypanky Peyton. Res: 4, 3

V64-3: 4, 5, 7, 8. Res: 3, 1

V64-4: 1, 5, 9, 11, 15. Res: 3, 7

V64-5: 3, 6. Res: 2, 10

V64-6: Alla tolv hästarna. Res: 7, 4

Systemet kostar: 1x1x4x5x2x12 = 480 rader/kronor

Dagens Dubbel

DD-1: 3, 6

DD-2: 3, 4, 7, 9

Kombinationer: 8

Övriga lopp

Lopp 1: 4 Järvsö Micke - 5 Järvsö Tord. Outs: 1 Guli Atom.

Lopp 2: 4 Galaxy Am - 5 New Direction - 9 S.G.’s Ambrosia. Outs: 10 Quite A Barbara.

Lopp 3: 12 Be The One - 6 Gardner Shaw - 10 Twigs Grace. Outs: 5 Go Around.

Lopp 10: 15 Aiming To Win - 7 April Classic - 9 Maine. Outs: 2 Cadillac Carjan.

MATS PERSSON