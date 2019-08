Matchguide omgång 18 – Martin Eriksson: ”De får köra för publikens skull”

Tisdag 20 augusti:

Smederna – Piraterna

Smederna: 1. Andzejs Lebedevs 2. Fredrik Lindgren 3. Michael Jepsen Jensen 4. Adrian Miedzinski 5. Przemyslaw Pawlicki 6. Alexander Woentin 7. Pontus Aspgren

Piraterna: 1. Mikkel Michelsen 2. Daniel Kaczmarek 3. Linus Sundström 4. Pawel Przedpelski 5. Niels-Kristian Iversen 6. Kai Huckenbeck 7. Jonas Davidsson

Kommentar om matchen: Ska mycket till om den här matchen mellan Smederna och Piraterna ska hjälpa något av lagen att klättra i tabellen. Smederna jagar direktplats till semifinalerna, det vill säga andraplatsen. Och Piraterna jagar en slutspelsplats, vilket ser ut att bli tufft. De måste vinna och ta bonuspoäng i de två återstående matcherna. Något som borde göra att Piraterna är extra taggade och kan störa Smederna som kör sin sista match då. Piraterna vann första mötet mellan lagen...

Tippat resultat: 46-44

Rospiggarna – Lejonen

Rospiggarna: 1. Max Fricke 2. Viktor Kulakov 3. Andreas Jonsson 4. Rasmus Jensen 5. Jason Doyle 6. Daniel Bewley 7. Tomas Jonasson

Lejonen: 1. Nikolai Klindt 2. Mathias Törnblom 3. Timo Lahti 4. Kacper Woryna 5. Krzysztof Kasprzak 6. William Björling 7. Adrian Gala

Kommentar om matchen: Efter flera uppskjutna matcher ska nu Rospiggarna försöka avsluta serien på bästa sätt, på tisdag väntar Lejonen som kommer från en vinst mot dåvarande serieledarna Vetlanda. Det kommer bli en tuff match det här, och Rospiggarna får köra för publiken mer än något annat (eftersom de ligger sist och inte kan göra något tabellmässigt). Har fått tillbaka Daniel Bewley efter en tids frånvaro, spännande och se vad han kan hitta på. Lejonen bör vinna och avsluta på topp inför slutspelet.

Tippat resultat: 42–48

Indianerna – Masarna

Indianerna: 1. Kenneth Bjerre 2. Tai Woffinden 3. Piotr Protasiewicz 4. Krystian Pieszezk 5. Chris Holder 6. Joel Andersson 7. Ludvig Lindgren

Masarna: 1. David Bellego 2. Oskar Fajfer 3. Rohan Tungate 4. Martin Smolinski 5. Kim Nilsson 6. Alexandr Loktayev 7. Philip Hellström-Bängs

Kommentar om matchen: Det här är matchen där Indianerna definitivt ska säkra slutspelsplatsen inför den sista omgången, vilket de troligtvis kommer göra. Får fortsatt klara sig utan Anders Thomsen som varit borta en tid på grund av skada. Kenneth Bjerre startar som etta istället för femma, och lämnar den tuffa femman till Chris Holder. Masarnas säsong är så gott som över, inget slutspel för dem. Så det gäller att de hittar inspiration ändå för att ha en chans här.

Tippat resultat: 49–41

Vetlanda – Västervik

Vetlanda: 1. Szymon Wozniak 2. Dominik Kubera 3. Artem Laguta 4. Brady Kurtz 5. Bartosz Zmarzlik 6. Filip Hjelmland 7. Viktor Palovaara

Västervik: 1. Nicki Pedersen 2. Krzysztof Buczkowski 3. Peter Ljung 4. Bartosz Smektala 5. Jack Holder 6. Anton Karlsson 7. Peter Kildemand

Kommentar om matchen: Ett riktigt toppmöte, ettan mot tvåan. Här snackar vi bra speedwaymatch. Bonuspoängen blir viktig. Första mötet vann Västervik med 50–40, vilket gör att de ligger bra till för just den där bonuspoängen. Vetlanda ligger just nu en poäng efter vill med all säkerhet sno förstaplatsen. Kan sluta hur som helst det här!

Tippat resultat: 46–44