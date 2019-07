Matchguide omgång 13 – Jessica Eriksson: ”Det här ska bli en lätt match”

Tisdag 9 juli:

Lejonen – Masarna

Lejonen: 1. Maksym Drabik, 2. Krzysztof Kasprzak, 3. Robert Lambert, 4. Kacper Woryna, 5. Jaroslaw Hampel, 6. Timo Lahti, 7. David Ruud.

Masarna: 1. Antonio Lindbäck, 2. Vadim Tarasenko, 3. Rohan Tungate, 4. Oskar Fajfer, 5. Kim Nilsson, 6. David Bellego, 7. Martin Smolinski.

Kommentar om matchen: Masarna väljer att sätta in nyförvärvet Rohan Tungate direkt. Inte så konstigt kanske med tanke på att Tungate så sent som förra veckan hade just OnePartnerGroup Arena som sin hemmabana. Även Lejonen sätter in ett nyförvärv i form av Robert Lambert som inte fick plats i Rospiggarna längre. Gänget från Avesta har tolv poäng upp till Lejonen om man ska vara med och slåss om en bonus. Det är för mycket. Det här kommer Lejonen ta.

Tippat resultat: 49–41

Rospiggarna – Smederna

Rospiggarna: 1. Andreas Jonsson, 2. Rasmus Jensen, 3. Max Fricke, 4. Viktor Kulakov, 5. Jason Doyle, 6. Erik Riss, 7. Tomas H Jonasson.

Smederna: 1. Fredrik Lindgren, 2. Pontus Aspgren, 3. Michael Jepsen Jensen, 4. Adrian Miedzinski, 5. Przemyslaw Pawlicki, 6. Linus Eklöf, 7. Gleb Chugunov.

Kommentar om matchen: Rospiggarna har ett sexpoängsunderläge att plocka in på Smederna från mötet i Eskilstuna för tre veckor sedan. 48–42 slutade den matchen, men sedan dess har mycket hänt i Rospiggarna. Conny Ohlsson har gjort en rejäl rockad och hoppas få ut mer av laget den här gången. Chansen finns absolut, men Smederna har fjolårets semifinal färskt i minnet och kommer bjuda upp till kamp. Den här gången tror jag ändå på en hemmaseger, men någon bonus blir det inte.

Tippat resultat: 47–43

MISSA INTE: LIVE-TV tisdag 18.50: Se Rospiggarna–Smederna i speedway här

Västervik – Piraterna

Västervik: 1. Peter Ljung, 2. Jack Holder, 3. Peter Kildemand, 4. Bartosz Smektala, 5. Nicki Pedersen, 6. Anton Karlsson, 7. Mikkel B Jensen.

Piraterna: 1. Mikkel Michelsen, 2. Kai Huckenbeck, 3. Pawel Przedpelski, 4. Linus Sundström, 5. Niels-Kristian Iversen, 6. Daniel Davidsson, 7. Jonas Davidsson.

Kommentar om matchen: Västervik kommer från en överlägsen seger över Lejonen förra torsdagen, medan Piraterna får försöka kämpa sig tillbaka från hemmaförlusten mot Vetlanda. När lagen möttes för tre veckor sedan var det Västervik som drog det längsta strået, mycket tack vare trion Peter Ljung, Krysztof Buczkowski och Nicki Pedersen. Två av tre är med även denna gång och bör kunna räkna in ett par poäng till när det är hemmaplan. Det här ska bli en lätt match för Västervik.

Tippat resultat: 51–39