Mässa i Svärdsjö kyrka med konfirmandjubileum

LÄSARTEXT. Kyrkvärden Berit Nilsson hälsade alla välkomna varefter psalmen Morgon mellan fjällen sjöngs. Kyrkoherde Kalle Bengtz predikade över temat.

Anna-Karin Linder och Anna Frost Lönn sjöng flera duettsånger, bland annat Mälarö kyrka och Färger i en vind. 21 konfirmander ur den 54 stycken stora gruppen från 1969 deltog i mässan. Som avslutning sjöng duon I've been waiting for you och Gabriellas sång. Kyrkväktare Henrik Murmester och Jesper Johansson hade ordnat med kyrkkaffe.