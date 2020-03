Masesgården - hälsohemmet som inte är något vilohem: "Sinnesro går att öva upp"

Grytnäs, byn som kan skryta med en vidunderlig utsikt över Siljan, paraderar också med Sveriges äldsta, fortfarande verksamma hälsohem: Masesgården. Där spenderade Pralin, tillsammans med ett gäng läsare, en långhelg i slutet av januari.

Och hälsohem, det betyder inte vilohem, det får vi oss snabbt till livs. Programmet för dagarna är späckat – även om vi uppmanas att enbart ta del av de delar som vi känner passar vår status. Ingen ska åka från helgen stressad!

Någon lyx är det inte heller på hälsohemmet. Eller ja, det beror väl på vad man definierar med lyx. Rummen är ganska så spartanska, och det bubbel som många förknippar med en spaupplevelse lyser med sin frånvaro. Lyxen består i att ta ett steg åt sidan, checka ut från vardagen, titta på sig själv och sina vanor, att äta supergott och hälsosamt och att erbjudas utvecklande rörelse – både för knopp och kropp.

Vi har, till skillnad från många andra, inte bokat in några behandlingar utanför schemat, så vi hakar på allt: en föreläsning om helhetshälsa, cirkelträning i gymmet, en kurs om kostens betydelse för vår hälsa, yinyoga, bubbelbad och en simtur i poolen och huvudnumret: flera föreläsningar om ”Din kropp – ett mirakel” av forskaren och psykiatern, tillika kundaliniyogaläraren och skogsbadsguiden Ann-Christine Fredman.

Där ställer Ann-Christin, eller Anchi som hon kallas, hela sin kunskap till förfogande om hur vår kropp funkar med tonvikt på nerv-och hormonsystem, och dess förmåga till läkning och de beforskat goda effekterna av kost och träning.

Vill du att vi ställer våra frågor till dig i förskott? Frågar en av deltagarna. ”Nej, jag tar dem gärna på uppstuds”, svarar Anchi. Och visar sedan på sin bredd när hon till synes med lätthet svara på den lång av frågor som hennes presentation ger upphov till.

- Det var superkul men lite utmanande då jag ännu en gång har slutat snusa, det här är dygn två utan snus. Men att prata om den fantastiska kroppen och samtidigt peta in nervgift under läppen.. känns inte bra. Såg du inte att jag var lite lätt svettig hela föreläsningen, ett tecken på min abstinens?

Nej, det noterade jag överhuvudtaget inte. Och ja, det var på sin plats där med snusuppehållet, dylika ting hade Masesgårdens husguru Are Waerland verkligen inget till övers för. Nikotinfritt, ska det vara. Därtill alkohol- och koffeinfritt. Vi har inför ankomst uppmanats att dra ner på (läs: sluta dricka) kaffekonsumtionen tre dagar innan vi kommer till hälsohemmet. Och här får väl erkännas att detta var en trång sektor för Pralinredaktionen. Vi ”glömde bort” det, skulle man väl kunna säga. Halvvägs in i programmet, när vi ska genomföra en intervju, tittar vi på varandra med slö blick. ”Vi hade en plan här, med vinkeln.. Hade du några frågor? Eh, nä..” Där och då får vi faktiskt dispens, och får en kopp java serverad i en kopp med en döljande servett över, att inmundigas bakom knuten. På nåder, ska sägas! Och nog är det så, efter en kopp av det svarta guldet, så är vi frågvisa som aldrig förr igen.

Och det är förstås något att fundera på. Det känns inte så härligt att veta att jag toppar mig själv på koffein. Och då har jag verkligen dragit ner på konsumtionen förra året. Men fri från koffeinets inverkad är jag sannerligen inte. Kaffet är den svåraste biten för många och vi får faktiskt flera erbjudanden om att komma in på damers rum för att få oss en kopp pulverkaffe om vi får kris igen. Kaffesolidariteten har inga gränser! Det är rart.

Och några dagar på Masesgården gör faktiskt skillnad. Vi släpper alla krav och bara är. Vi följer det uppsatta programmet, dricker vårt potatisvatten med äppelcidervinäger tidigt innan vi kör igång kroppen med mjuka träningspass, fyller på med god och nyttig frukost: gröt med bär så syrliga att de glada hoppar runt i munnen och hemgjord mandelmjölk.

Potatisvatten, yoga, fruktjuice, föreläsning, lunch, cirkelträning eller vattenträning, örtte, kurs igen, middag och så förkovrar vi oss även efter middagsbjudningen. Som sagt: vi är på hälsohem inte vilohem.

Utbudet på de stora, färgsprakande, nyttiga och goda bufférna är enligt konceptet: ät frukost som en drottning, lunch som en prinsessa och middag som en tiggare.

Varför då, undrar vi? Svaret är att studier har visat att kroppen reglerar blodsockret lättare på morgonen än på kvällen. Väntar du för länge med frukost sjunker ditt blodsocker och den där rostmackan med marmelad kan verka som en bra frukostidé. Stopp där! Ät i tid och ät nyttigt, så du att må bra hela dagen. Och anledningen till att du ska minska måltiderna under dagen enligt uttrycket ”…middag som en tiggare” handlar om att din kropp jobbar långsammare med maten i magen på kvällen och använder du inte energin du tar in på kvällen kommer den lättare att lagras som överskott under natten. Ett annat skäl att äta en rejäl frukost är att vi har en hel dag framför oss där vi ska vara alerta både psykiskt och fysiskt. Av kroppens alla organ är hjärnan mest beroende av att det finns kolhydrater tillgängliga. Ytterligare en viktig funktion som använder kolhydrater är immunförsvaret. Det finns alltså många själv att starta dagen som en drottning.

Med en massa kostfibrer i maten, i form av bland annat korngröt, torkade fikon och katrinplommon kommer vi osökt in på ännu en av de saker som vi lär oss på Masesgården: att tugga. Eller inte att tugga, utan att tugga, tugga och tugga! 20-30- 40 gånger ska vi tugga all mat. Vatten serveras överhuvudtaget inte till maten, för att vi inte ska skölja ner maten. Om vi är stressade eller tuggar maten för dåligt, produceras nämligen för lite amylas, ett enzym som finns i saliven och som påverkar matsmältningen. En kopp örtte i slutet av måltiden, går dock bra.

Mjölksyrande grönsaker serveras till varje måltid, ”en tesked innehåller lika mycket goda tarmbakterier som en liter yoghurt” får vi veta. Råkost serveras till måltiderna, för att den ökar mättnadskänslan, minskar sötsug samt innehåller vitaminer, mineraler och spårämnen som våra kroppar – och hela vi – mår bra av. Vi toppmatas med information, det är mycket att ta del av. Många saker vet vi förstås sedan tidigare, men ibland är det bra att få sig en påminnelse hur våra val av mat och rörelser ganska så omedelbart ger resultat i form av mer välbefinnande.

Vår bordsgranne Göran Widholm berättar att han varit här en gång förut och att han på den femdagarsvistelsen gick ner tre kilo.

- Jag var förbluffad själv, och jag fick mig verkligen en ögonöppnare. Nu äter jag bättre även hemma och är här igen, för att få mer inspiration.

Dagliga promenader har Göran också lagt till i sin vardag.

Masesgårdens platschef Niklas Danielsson kommer in i personalrummet när vi intervjuar Annalena Tylén och krynar henne på hennes bästa hälsotips.

- Jag har varit sjukskriven två dagar på 27 år! En gång fick jag en matförgiftning på en annan restaurang i Leksand, en gång fick jag någon slags halsfluss. Det är alles, peppar peppar. Jag tror definitivt att min kosthållning är en del av detta, och att jag rör på mig. Och att jag är bra på återhämtning: jag ser till att vila och koppla av på helgerna, säger han.

- Man får komma ihåg att även om man jobbar på hälsohem, så är det viktigt med att checka ut. Det är ju som en vanlig arbetsplats det här också, men nog har vi det väldigt bra här, säger Annalena Tylén.

Masegårdens grundpelare sammanfattar det med tre M: Mat, Motin och Mental balans.

Maten: Måltiden på Masesgården är en tallrik energi som både stärker och reparerar. Man känner sig hungrig – tvärtom! Måltiderna avläser varandra, regelbundenheten är viktig, enligt Masesgårdens filosofi att jämn påfyllnad gör gott i kroppen.

Motionen: Här handlar det om att få igång syresättningen i din kropp, mobilisera energi för dagens uppgifter och få känna dig stark och kunna lita på att du orkar. Att motionera handlar om att säkerställa krafterna för resten av livet. Det är aldrig för sent att få upp flåset. Kondition är färskvara och redan efter en vecka med förbättrade vanor känner du dig starkare och piggare. Genom motionen visar vi kroppen att vi lever, cellerna spritter av glädje när de får röra sig medvetet och konstruktivt. Det är den totala motsatsen till stress – det handlar om att ta kontroll över hur du rör dig och mer medvetet hushålla med krafterna. Att inte ta i för mycket om det inte behövs. Att kunna ta i när det är nödvändigt. Och slappna av däremellan.

Mental balans: Mental träning handlar inte om att bli av med problem, utan konsten att hantera problem. Det du kan hantera skapar du ett förhållningssätt till och då upplever du det inte lika problematiskt. Att förstå sambandet mellan aktivitet och vila, avspänning och styrka. Många gånger är oro, stress och rastlöshet tecken på att kroppen har fått för lite motion. Det är omöjligt att finna mental ro i en stillasittande kropp utan energi.

På så sätt menar Masesgården att deras ”tre M” hänger intimt samman. Motionen är en förutsättning för den mentala hälsan och vice versa.

- När du har energi i kroppen får du bättre kontroll över tankarna, mår bättre och får en djupare förståelse för vem du är och vad du behöver, Likväl som du behöver hålla kroppen igång behövs disciplin och tålamod för att ta kontroll över tankarna och sinnet. Sinnesro går att öva upp, inget kommer automatiskt, säger Annalena Tylén.

- Mat, motion och mental balans är alla tre är lika viktiga för människans välmående. När kropp och själ är i balans mår du bra och håller stressen på avstånd, fortsätter hon.

- Alla gäster är olika och därför har våra ledare stor förståelse för att det som passar en person inte alls stämmer för någon annan. Det som är gemensamt för oss alla är väl att vi alltid har anledning att se över våra basrutiner och fundera på våra vanor – vare sig det handlar om maten, motionen eller våra tankemönster. Som vår Are Waerland formulerade saken ”Sätt hälsans hjul i rörelse”, säger Annalena.

Söndag, 7:15 (återigen – det är inget vilohem, detta). Vi går ner mot matsalen för att få oss vårt dagliga potatisvatten. Den ljumma drycken spetsar vi med äppelcidervinäger, korngräs och Holistics BasBalans. Sanningsenligt, ska erkännas att vi blundar när vi sväljer drycken. Sen hinner vi titta på soluppgången över Siljan, innan vi kör ett sista skönt, stretchigt yogapass med Magnus Lindroth. Sedan blir det nyttig och rejäl frukost innan vi åker hemåt, som de drottningar vi är.

Vi konstaterar när vi far hemåt, att det inte handlar om att förändra hela livet, utan bara att lägga till någonting som vi mår bra av. Här, i lugnet vid Siljans strand, har vi fått bli inspirerade, fått lite distans från våra hektiska vardagsliv med barn, aktiviteter och full ös, och kan bara fått tänka på oss själva och vårt långsiktigt hållbara mående.

Det kan också hända att vi stannade till på konditori Siljan i Leksand för att få en kopp kaffe, innan vi körde hem. Men det tillhör inte den här historien.

Fakta/ Are Waerland

Drivande teser: ”Vi har inte med sjukdomar att göra utan med livsföringsfel. Avskaffa dessa och sjukdomar försvinna av sig själva” ”Man botar inte en sjukdom, man läker en sjuk kropp” ”Man botar en sjuk kropp endast genom att återställa dess ursprungliga livsrytm”

Faktaruta/Masesgården

Masesgården är Sveriges enda kvarvarande hälsohem, fortfarande trogna den ursprungliga ideologin om kropp och själ i balans. Filosofin bygger på Are Waerlands idéer. Are Waerland (1876 – 1955) var den svenska vegetariska hälsorörelsens förgrundsgestalt och en föregångare. Redan i början av 1900-talet förordade enkel, giftfri laktovegetarisk kost kombinerat med motion och nära naturkontakt. Vidare uppmanade han att minska på socker, salt, vitt mjöl, koncentrerat fett samt att ta hänsyn till kostens syra-basförhållande. Dessutom utesluts kaffe, tobak och alkohol helt.

Annalenas hälsotips

Vardagsrörelse. Hitta rörelseglädjen!

Var snäll mot dig.

Var din bästa vän.

Fasta ibland, 3-4 gånger om året, 3-11 dagar. Men en dag går också bra! Då rustar sig kroppen, det är som att rensa datorn. Du får mycket mer plats och mycket mer energi. Du blir så alert! De första tre dagarna kan vara jobbiga, men efter det kommer du över gränsen. Varma drycker och att ha något varmt hela tiden är viktigt.

Gör roliga saker.

Lär dig något nytt varje år.

Titta på det som är vackert.

Gläds åt det som du har. Njut av det i din kropp som funkar.

Känn tacksamhet.