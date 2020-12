Masen släpper debut-EP

I låten Sing Hallelujah ställer sig Masen frågan hur det kommer sig att man väljer att be till högre makter när livets sista stund är kommen.

– Jag skrev låten efter det att min mor gått bort i Alzheimers. Jag ser inte mig själv som troende men ändå kom jag på mig själv att be under hennes sista timmar. Min önskan var att hon skulle få komma till en plats där hon äntligen kunde få ro, som texten beskriver det... when the final day comes we all are gonna sing Hallelujah, säger Masen.

Alla låtar på EP:n är skapade av i huvudsak akustiska instrument såsom gitarr, bas, trummor och piano. EP:n är producerad och mixad av Masen med externa samarbeten som gitarristerna Andreas Rydman och Conny Bloom, basisten Håkan Calmroth samt artisten Meja. EP:n The Light Comes Shining in släpps den fjärde december.

Håkan Persson är uppvuxen i Mora-Noret men bor idag i Nacka utanför Stockholm. Han har familjen kvar i Orsa och en stuga i Orsa Grönklitt som han besöker ofta. Som barn spenderade han mycket tid i Gesunda och på Sollerön, gick musikskola i Mora och spelade på ungdomsgårdar runt om i krokarna. Hans gårdsnamn är Mås.