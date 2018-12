De ordnar rejvfestival – på Dragon Gate: "Det är ett så häftigt ställe"

31 maj och 1 juni inträffar den elektroniska dansmusikfestivalen Scandinavia Electronic Festival med tillägget Dragon's Tale. Helgen blir en slags nyöppning för Dragon Gate i stort då det även kommer kallas "grand opening".

– Planeringen och logistiken kommer vara jobbig och vi jobbar redan stenhårt med festivalen. Vi kommer behöva göra mycket på väldigt kort tid. Som tur var har vi en väldigt bra arrangörsgrupp där alla har tydliga roller. De som är med brinner för det, säger Niklas Psarros från arrangörsgruppen Technostate som ligger bakom festivalen.

Som vi tidigare berättat försökte stockholmaren Aaron Eklöf, känd från den omtalade och technoinriktade Bastuklubben i Stockholm att dra i gång ett rejv på Dragon Gate tidigare i år. Vilket senare lades på is. Han är inte inblandad i detta projekt.

Technostate har under årens lopp riktat in sig på psytrance (psykedelisk trance) och techno. I dag är det dock 95 procent psytrance som gäller. Musiken på festivalen kommer ligga åt just trance, techno och electronica.

– Sen är vi inte främmande för edm eller arenahouse heller. Problemen är bara att kända namn där är väldigt dyra. Visst vore det häftigt att boka Tiësto eller David Guetta, men frågan är om vi har råd med det. Vi ska vara mer av en alternativfestival. Närmast i Sverige kommer vi nog Emmabodafestivalen, som har kört en del tranceakter som Infected Mushroom. Samtidigt växer psytrance så det knakar just nu.

Det finns även planer på att bredda arrangemangen musikaliskt framöver. En partner till arrangörstrojkan tittar på detta.

– Eftersom det är ett så häftigt ställe vill vi inte bara erbjuda elektroniskt dansmusik, utan något för alla. Dansband, schlager, pop, rock, hiphop - sky is the limit som man brukar säga.

Biljetterna släpps inom kort. Självklart är det en rad tillstånd som ska vara på plats, men Niklas Psarros försäkrar att kommunen och polisen är med på noterna.

– Kommunen vill att det ska hända någonting med Dragon Gate. De vill att vi kör.

Mat, dekor, design och grafik kommer gå i kinesisk stil. Däremot är inga kinesiska dj:s bokade, som Aaron Eklöf var sugen på.

– Men vi har absolut funderat på det. Vi har även tänkt ta fram en öl i kinesisk stil.

Technostate ligger i förhandling med bussföretag om att ordna specialchartrade bussar från Gävle, Göteborg, Malmö och inte minst Stockholm - där merparten av besökarna väntas komma i från.

– Men jag hoppas framför allt på att folk i Gävle med omnejd kommer. När jag hör Dragon Gate tänker jag alltid Gävle i första hand som mest förknippad närliggande stad. Sen hoppas jag förstås att folk från hela Sverige kommer.

Det kan även bli ett samarbete med SJ eller andra tågföretag. Och lösningar ska i så fall också finnas för hur transport från exempelvis Mehedeby station eller Tierp till Dragon Gate ska lösas.

Logistikmässigt kommer en camping slås upp på gräsplätten bakom Dragon Gate med utrymme för 2 000 personer. Festivalen abonnerar även hotellet som har 167 sängplatser i dagsläget.

– Vi ska dock kolla om det kan gå att få in fler personer i rummen, men det måste ses över med brandföreskrifter. Min förhoppning är att 3-400 personer skulle kunna bo på hotellet.

Kommer artisterna bo på hotellet?

– Nej, de får bo på något bättre hotell i Gävle tänker jag.

Med Dragon Gates olyckliga historia som bakgrund, hur säker är du på att festivalen kommer bli av?

– Vi har skrivit kontrakt med Sisyfos, så vi har blivit lovade det. Vi känner också att Sisyfos är ett seriöst företag, som har gjort seriösa saker sedan innan. Jag har svårt att se vad som kan gå fel.