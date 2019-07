Marknadsjoggen i Särna fortsätter locka många – Nya banrekord av Johanna och Linus

En tradition på marknadsdagen är Maknadsjoggen. Trots att loppet inte längre kan ha start och mål på riksvägen som de första åren och trots att bron i Nordomsjön numera är stängd, så finner det populära loppet nya vägar med nya rekord.

Herrsuverän var hemmalöparen Linus Bohman som vann före Magnus Jensen, gördalsbo i förskingringen som nu tävlar för Öbacka LK.

Om Magnus nu inte fick vinna så gjorde istället sambon Johanna Bygdell det när hon vann damklassen på ny rekordtid, 37.09.9. Johanna var bara slagen av Linus och Magnus i herrklassen och tredje löpare i mål. Som om inte det räckte för familjen så vann även dottern Irma Jensen flickornas 2 km.

Johanna vann för övrigt även Idre Fjällmaratons långa bana i fjol och räknar med att kunna försvara den segern senare i sommar.

Resultat Marknadsjoggen, Särna:

Damer 10 km: 1) Johanna Bygdell, Öbacka LK, 37:09.9, 2) Elin Mattsson, Nn, 45:00.1, 3) Marie Mörk, Älvdalens IF, 47:17.9, 4) Mie Henriksson, Nn, 47:59.3, 5) Jenny Persson, Tullinge Fotboll, 49:33.2, 6) True Schedvin, Twigas, 51:16.1, 7) Vivi Åkerman, Norge, 51:34.5, 8) Aina Bäckemo, Vänersborgs IF, 57:35.9, 9) Anna-Maj Särnqvist, Råda Ridklubb, 57:36.9, 10) Erica Imeson, Särna SK, 57:59.6, 11) Ingrid Spetz, Uddevalla SK, 59:56.6, 12) Selma Ardefelt, Östomsjön, 1:01:20.7, 13) Camilla Sundelin, Handen, 1:03:10.4, 14) Ida Andersson, Särna, 1:16:35.5, 15) Eira Roxberger, Ekerö, 1:18:19.2,

Herrar 10 km: 1) Linus Bohman, Särna SK, 33:12.6, 2) Magnus Jensen, Öbacka LK, 35:55.8, 3) Tony Back, IF Mantra Sport, 40:41.0, 4) Fredrik Hedberg, Nn, 41:04.9, 5) Linus Erixon, Tjärnvallen, 41:30.8, 6) Magnus Sundelin, Twigas, 42:37.2, 7) Per Nygren, Avesta OK, 43:56.2, 8) Tobias Bäckemo, Chalmers Tekniska Högskola, 44:27.4, 9) Per Mattsson, Nn, 46:40.8, 10) Anders Staffansson, Älvdalens IF, 47:04.5, 11) Fredrik Modigh, Handen, 47:39.0, 12) Daniel Modigh, Särna SK, 47:59.0, 13) Mats Blomstrand, Tullinge Fotboll, 48:37.2, 14) Martin Käck, Tjärnvallen, 48:45.1, 15) David Iggman, Spädbarnsfonden, 48:56.1, 16) Alve Hermansson, Särna SK, 50:02.8, 17) Andreas Engman, Nn, 52:07.7, 18) Lucas Erixon, Tjärnvallen, 52:24.2, 19) August Söderlind, Falun, 52:40.4, 20) Sven Larsson, Göteborgs SK, 52:48.5, 21) Sixten Bäckemo, Vänersborgs Tennisklubb, 54:02.3, 22) Linus Flood, Djurgården, 1:10:20.3, 23) Kerry Iker, Konthögen IK, 1:18:19.6,

Flickor 2 km: 1) Irma Jensen, Öbacka LK, 09:04.6, 2) Hilda Bringedal, Mörkret, 10:04.2, 3) Alice Engman Bergée, Nn, 10:16.9, 4) Matilda Ireby, Östomsjön, 10:24.9, 5) Moa Mattsson, Sandviken, 10:42.8,

Pojkar 2 km: 1) Melvin Hedquist, BIK Karlskoga, 08:06.6, 2) Frank Schedvin, Twigas, 08:12.4, 3) Linus Zakrisson, Särna, 08:43.9, 4) Elias Bringedal, Mörkret, 08:45.0, 5) Jonatan Nothen, Strömsildrets SK, 09:02.7, 6) Olle Nothen, Strömsildrets SK, 09:04.6, 7) Hugo Ireby, Östomsjön, 09:35.8, 8) Emil Andersson, OK Roxen, 09:53.2, 9) Axel Karlsson, Särna SK, 10:29.2, 10) William Mattsson, Sandviken, 10:42.8, 11) Gustav Andersson, OK Roxen, 11:01.1, 12) Linus Bergman, Öbacka LK, 13:17.2, 13) Sebastian Bergman, Öbacka LK, 13:18.8, 14) Olov Jensen, Gördalen, 13:19.4, 15) Didrik Hamrén, Särna SK, 15:02.1,

Flickor 1 km: 1) Minna Nyström, Älvdalens IF, 04:07.1, 2) Molly Mörk, Älvdalens IF, 04:07.5, 3) Freja Ireby, Östomsjön, 05:36.3, 4) Klara Bringedal, Mörkret, 05:51.7, 5) Ellen Portström, Solarvet, 06:04.2, 6) Maja Karlsson, Särna SK, 06:04.5, 7) Sigrid Ireby, Östomsjön, 06:19.3, 8) Jolina Hamrén, Särna SK, 06:29.3, 9) Leia Persson Blomstrand, Tullinge Fotboll, 06:43.9, 10) Elly Lanner, Nn, 07:42.4, 11) Vilma Portström, Solarvet, 07:50.1, 12) Joline Persson, Huddinge, 08:17.0, 13) Armida Modigh, Handen, 08:30.2, 14) Maja Mörk, Älvdalens IF, 08:53.1, 15) Enya Persson Blomstrand, Tullinge Fotboll, 15:59.2,

Pojkar 1 km: 1) Vilfred Särnqvist, Mölnlycke IF, 04:18.9, 2) Enar Modigh, Särna SK, 05:02.8, 3) Edwin Zakrisson, Särna SK, 05:03.1, 4) Elias Ireby, Östomsjön, 05:15.1, 5) Ludwig Jokinen, Sandviken, 05:36.3, 6) Axel Schedvin, Twigas, 05:59.8, 7) Aaron Beckius, Särna SK, 06:17.4, 8) Casper Jarl, Vallentuna, 06:22.6, 9) Arthur Mörk Iggman, Spädbarnsfonden, 06:28.2, 10) Edvin Lanner, Nn, 06:41.9, 11) Julian Vretlig, Israelshöjden, 06:57.8, 12) Anton Ireby, Östomsjön, 07:01.4, 13) Noah Persson, Särna SK, 07:56.1, 14) Johannes Thorildsson, Vasslen, 08:11.3, 15) Arvid Carlseus, Hammarby, 08:35.5, 16) Kåri Larsson, Göteborgs SK, 13:16.3, 17) Tore Portström, Solarvet, 16:32.3,