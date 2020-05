Marie Svan om bristen på kvinnliga landslagsledare – och svåra lösningen: "Räcker inte med att ta in en"

Ida Ingemarsdotter och Martina Höök är visserligen med i ledarteamet för utvecklingslandslaget, men när skidförbundet i veckan presenterade de tränare som ska leda seniorlandslagen kommande säsong var det bara män.

Som vanligt. En kartläggning som Sporten presenterade tidigare i veckan visade att endast två kvinnor varit ledare för skidlandslaget de senaste 20 åren – Annika Zell (2018/19) och Marie Svan (2005/06).

Själv hade Marie Svan egentligen inga problem med att vara ensam kvinna i ledarstaben den där vintern när hon var coach i skidlandslaget inför och under OS i Turin 2006.

Det kan vara svårt att komma som ensam tjej i en miljö där det bara är killar, det blir lätt att man försöker vara som en av grabbarna.

Hon var uppvuxen i en miljö med mycket grabbar omkring sig och hade dessutom ett förflutet som polis i en tid då det inte var lika många kvinnor inom det yrket som i dag och de som fanns sällan hamnade i samma arbetsgrupper.

Men även om hon själv tycker att hon klarade av att hantera situationen, tror Marie Svan att det kan vara problematisk att som kvinna kliva in en mansdominerad värld och försöka göra skillnad.

– Det kan vara svårt att komma som ensam tjej i en miljö där det bara är killar, det blir lätt att man försöker vara som en av grabbarna, säger hon.

– Jag tror inte att det räcker att ta in en ensam tjej, ska man förändra något och få det att fungera måste man ta in fler. Det räcker inte med att ta in en bara för att det ska se bra ut.

Hon tror också att det är ett viktigt steg för jämställdheten i landslaget att få damerna och herrarna att känna sig som samma lag, snarare än två landslag. Så var det inte när Marie Svan, som då hette Johansson, själv var aktiv – men däremot under hennes år i landslagsledningen. Hon säger att hon blir väldigt glad när hon för höra att förbundet sagt att de båda lagen ska jobba närmare varandra i vinter än tidigare.

Under sina aktiva år, som inleddes i IFK Ore hemma i Furudal, representerade hon även IFK Mora och Dala-Järna IK på hemmaplan och var med i landslaget under flera år. Hon deltog i två VM och ett OS.

Hon satt också med i skidförbundets styrelse under ett antal år på 00-talet, en roll och tog en paus ifrån under sitt år som landslagsledare. Men när dottern Julia nådde en nivå där hon blev aktuell för juniorlandslaget valde både Marie och Gunde Svan att inte ha några förbundsuppdrag, för att undvika en jävsituation.

Det var dåvarande förbundskaptenen Inge Bråten som handplockade Marie Svan till jobbet som coach för det svenska skidlandslaget.

– Faktum är att jag tänkte att jag inte hade tid. Men jag åkte till Torsby för att träffa honom och höra vad han hade att säga, det var väl mest en fråga om hövlighet och jag hade bestämt mig för att säga nej. Men när jag åkte därifrån hade jag sagt ja. Han kunde trollbinda folk.

Hon skrev ett kontrakt över OS i Turin och resultatmässigt blev det en succé med tre guld och totalt fem medaljer, en injektion som på ett sätt vände lyckan för det svenska skidlandslaget efter ett antal tunga år.

Men det var också slitsamt på många sätt och även om det fanns en öppning för en förlängning, valde Marie Svan att gå tillbaka till sitt styrelseuppdrag.

13 år senare, efter ett framgångsrikt VM, klev även Annika Zell av efter endast en säsong med landslaget.

– Kruxet är att det är ett väldigt speciellt jobb. Det kan uppfattas som riktigt glassigt, men det är ett skitgöra med mycket resor och långa dagar och det är inte en arbetsmiljö som liknar ett vanligt jobb. Det är svårt att få ihop med ett familjeliv, konstaterar Marie Svan.

Vi har varit indoktrinerade, det har knappt funnits några kvinnor och vi har fått i oss det och köpt det.

Hon framhåller samtidigt att det inte är något unikt problem för Sverige. Marie Svan minns att hon under OS i Turin snabbt blev igenkänd av funktionärerna eftersom hon var den enda kvinnan med en coachväst.

– Det fanns en schweizisk tjej som var någon slags assistent i deras lag, men hon hade inte min titel, minns hon.

Problemet är förstås större än bara förbundet. Med sin bakgrund som aktiv och en roll i förbundsstyrelsen satt Marie Svan i en bra position för att bli handplockad till landslagsledningen.

Det är det inte så många kvinnor som gör.

– Det har väl ofta varit så att det varit en man i 35-årsåldern som har rekryterat sina kompisar i sin egen krets, funderar hon.

Var det något ni försökte göra något åt under dina år i förbundsstyrelsen?

– Vi var nog för långt ifrån verksamheten. Och jobbet har varit så förknippat med grabbar. Vi har varit indoktrinerade, det har knappt funnits några kvinnor och vi har fått i oss det och köpt det.

– Det har varit underförstått att vi kvinnor inte kan. Jag har inte haft de problemen, eftersom jag har varit landslagsåkare och har haft styrelseuppdrag i förbundet. Och jag har ju fått chansen. Men annars tror jag att det kan vara svårare att få det mandatet om man är kvinna. Att jobba sig upp från en klubb i Småland till att bli landslagsledare är nog svårare för en kvinna än för en man om man inte har den bakgrunden, säger Marie Svan.