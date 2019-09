Marianne Mogensen har vävt kulturens band

Marianne Mogensen vet det mesta om vävning och dess olika tekniker.

Förutom mängder av kurser finns hennes textila alster i såväl svenska folkdräkter som i både svenska och tyska kyrkor.

– Många jobb har varit rena hedersuppdragen, förklarar hon.

Marianne Mogensen är förvisso född och uppväxt i södra Tyskland, men 1951 kom hon till Sverige och Stockholm för att arbeta som barnflicka. Något som såväl gav henne en familj, gift 1953, som förde in henne i vävandets garn.

– Jag började en kurs i vävning under 60-talet och på den vägen är det. Jag fastnade direkt för vävningen och kunde bara inte sluta, förklarar Marianne.

Sedan den första vävkursen har många varpar löpt under inslagen för Mariannes vidkommande. Hon använder sig framför allt av vävtekniker som rosengång, linneväv och munkabälte. Många av de textila konstverk hon skapat under årens lopp finns i dag hos olika kyrkor i såväl Sverige, Stora Kopparbergs kyrka i Falun, som i Tyskland, som t ex dopklänningar, korkåpor, mässhakar, bårtäcken och andra kyrkotextilier.

Färg och mönster hämtar hon ofta inspiration till i den aktuella kyrkan.

– Jag gjorde en del skisser i olika färger, men fastnade för väggarnas gulvita färg i de levande ljusens varma sken och den tegelröda färgen i de vackra valven. Själva motivet på ryggskölden hämtade jag från en av kyrkans takmålningar, berättar Marianne om en korkåpa hon tillverkat för Grödinge kyrka i Stockholm där för övrigt flera av hennes verk återfinns.

Att väva denna typ av finstämda och gracila mönster är givetvis en konstart i sig och kräver sin kvinna.

– Det är inte alldeles lätt att lära sig utan det krävs såväl en rejäl portion intresse som en hel del tålamod. Själv är jag dock väldigt intresserad och envis som bara den. Det kan ta åtskilliga månader att väva exempelvis ett bårtäcke, berättar hon.

Att väva textilier med en religiös anknytning är också något som är självklart för Marianne.

– Jag är troende själv och jag ser det som lite av ett hedersuppdrag att få bidra till en kyrka. Sedan har vävningen också varit ett sätt för mig att koppla av, jag är i en annan värld när jag sitter vid vävstolen.

Marianne är också en eldsjäl när det gäller att sprida vävandets lov vidare framåt i tiden. Kurser i ämnet har hon hållit i såväl Stockholm som i Falun där hon bor sedan några år tillbaka.

– Det kunde bli uppe emot fyra-fem vävkurser i veckan när det var som mest intensivt under tiden i Stockholm. När jag och min falubördige make flyttade hit till Dalarna cirka 25 år sedan så startade jag kurser här, bland annat på äldreboendet Futurum där jag till och med lyckades få några karlar med på noterna.

– Kurserna var väldigt populära och än i dag kan det komma fram gamla deltagare och hälsa på mig. Sånt är alltid roligt. Intresset för vävning går väl lite upp och ned, men det vore synd om denna kulturform, som vävning faktiskt är, skulle försvinna. Jag tycker det är viktigt att kunskaperna sprids vidare till yngre generationer, slår Marianne fast.

Och i den aspekten faller äpplet inte långt från päronträdet för Mariannes vidkommande.

– Min dotter Karin är vävutbildad vid Sätergläntan som ju är hemslöjdens egen skola för olika hantverk, så lite har nog mitt intresse smittat av sig.

Hon är också glad över att ha bidragit till mansdräkten i Stora Kopparbergsdräkten i form av ett vävt band vilket pryder såväl hatt som krage på dräkten. Försämrad syn har dock gjort att Marianne själv fått lägga det mesta av vävningen på hyllan under senare tid.

– Eftersom jag tidigare vävde i princip varje dag känns det såklart lite tomt, säger Marianne som dock ersatt vävandet med stickning vilket inte kräver riktigt samma argusöga.

– Och jag har elva barnbarn så nog finns det anledning att sticka allt, skrattar Marianne.

FAKTA/Marianne Mogensen

Ålder: 95 år.

Bor: Lägenhet i centrala Falun.

Yrke: Textilkonstnär och pensionär.

Familj: Tre barn, elva barnbarn och ett barnbarnsbarn.

Intressen: Vävning, textilkonst och musik.

Smeknamn: Nej.