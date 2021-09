Mardrömsperioden sänkte LIF – profilens sågning: ”Vi är som småungar”

Leksand tog emot Rögle hemma under torsdagskvällen för omgång två i SHL.

Det höll på att bli en mardrömsstart redan i första perioden för LIF. Anton Bengtsson fick periodens bästa målchans redan efter några sekunder.

Men det var den första minuten som bortalaget hade övertaget sen lyckades Leksand sätta emot pressen. Därefter följde en jämn period med bra fart där båda lagen lyckades skapa chanser.

I sjätte minuten fick Nils Åman LIF:s första chans att spräcka nollan när han kom fri – men Rögles Christoffer Rifalk lyckades avvärja skottet.

När fem minuter återstod av perioden växlades tempot upp något – Max Veronneau får Leksands kanske bästa chans men Rifalk gör återigen en fin räddning.

– Helt ok. Två bra lag på isen, säger Nils Åman till C More om den första perioden och fortsätter:

– Jag tycker vi är med mer från start. Den första matchen (mot Malmö) stod vi på hälarna de två första perioderna. Bara att fortsätta gnugga nu.

En mållös första period där skotten slutade 7–7.

Om första perioden var förhållandevis händelsefattig skulle andra perioden blir en mardröm för LIF.

Första avbräcket – Jonas Ahnelöv saknades i båset efter en smäll mot benet i första perioden.

Rögle inledde perioden med en ribbträff efter bara några sekunder – det blev bara en försmak på hur andra perioden skulle utveckla sig.

Efter fyra minuter blev Nils Åman utvisad och i powerplay kunde Marco Kasper göra 0–1 till bortalaget.

40 sekunder senare kommer kvällens andra smäll – Brady Fergusson gjorde 0–2 efter en två mot en situation.

Därefter blev Leksand stillastående och lyckades inte skapa några egna chanser.

Fyra minuter senare gjorde Rögles Ryan McKiernan 0–3. Skåningarna gjorde sedan 0–4 där Kaskisuo inte hängde med.

– En jävla pissperiod. Vi är som småungar där ute. Jag är så jäkla besviken, säger Jon Knuts i Cmore efter andra perioden.

– Vi får inte stopp i spelet inledningsvis. Det blir långa anfall, vi blir jäkligt små och jäkligt passiva.

– Vi får gå in och ruska av oss det här och komma ut som ett helt nytt lag i tredje perioden och visa lite jäklaranamma. Det är vår hemmaplan och vi som ska diktera villkoren. Vi ska inte stå och titta på, säger Knuts till Cmore.

Hur det blev med det?

Trots 0–5 till Rögle efter knappt fem minuter lyckades LIF reducera. 5–1 kommer efter sex och en halv minut genom backen Ben Thomas – som gör sitt första mål i Leksandströjan efter väggspel med Ruohomaa.

Målet gav någon form av ny energi till Leksand som bjöd på bättre motstånd de sista 20 minuterna. Trots det lyckades LIF aldrig hämta sig från andra perioden – matchen slutade 1–5.

– Våra bästa spelare måste vara bättre än deras sämsta. Det var dem inte idag, sa en besviken LIF-tränare, Björn Hellkvist.

Matchfakta/SHL

Leksands IF–Rögle BK 1–5 (0–0, 0–4, 1–1)

Andra perioden: 0–1 (4.07) Marco Kasper (Oskar Stål-Lyrenäs), spel fem mot fyra, 0–2 (4.47) Brady Ferguson (Anton Bengtsson, Ryan Mckiernan), 0–3 (8.13) Ryan Mckiernan (Mattias Sjögren, Erlend Lesund), 0–4 (13.32) Robert Lantosi (Brady Ferguson, Samuel Johannesson).

Tredje perioden: 0–5 (4.52) Tyler Kelleher (Samuel Johannesson, Leon Bristedt), 1–5 (6.30) Ben Thomas (Mikael Ruohomaa).

Skott: 30–22 (7–7, 8–10, 15–5).

Utvisningar, LIF: 3x2. RBK: 2x2.

Domare: Mikael Sjöqvist, Mikael Andersson.

Publik: 1835.

LIF-laget: Kasimir Kaskisuo (Axel Brage) – Matt Caito, Calle Själin, Carter Camper, Mikael Ruohomaa, Carter Ashton – Alexander Lundqvist, Jonas Ahnelöv, Max Veronneau, Justin Kloos, Oskar Lang – Ben Thomas, Patrik Norén, Emil Heineman, Patrik Zackrisson, Nils Åman – August Berg, Fredrik Forsberg, Jon Knuts, Martin Karlsson – Isak Rosén.