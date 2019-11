Mardrömscomeback för Bakala i Mora – släppte fem mål: "Hjälper inte vilka man än tar in"

Mora var sämre än gästerna redan i den första perioden, men återvändande Dan Bakala höll nollan och Mattias Nörstebö satte ett dragskott till 1–0 efter att en liggande målvakt räddat hemmalaget i anfallet innan.

I andra perioden kom dock utdelningen för Vita Hästen, som utnyttjade misstag i Mora och ett numerärt överlägen när 1–0 blev 2–4.

I tredje perioden var det ett Mora utan idéer, där Vita Hästen kunde kontra in segermålet mot ett håglöst hemmaförsvar.

Matchens ras

Mora hade 1–0 och ett fint powerplay i början av andra perioden. I stället slarvade Adam Masuhr bakom eget mål och bjöd Istvan Bartalis på 1–1. Sedan var det Dan Bakalas tur att göra ett misstag 20 sekunder senare. Målskytt: Istvan Bartalis. Sedan fortsatte bara mardrömmen för Mora, som släppte in fyra mål i andra perioden.

Matchens mardrömsdebut

Dan Bakala kom tillbaka till Mora efter fem år – och släppte in fem mål i debuten. Det säger en hel del om Moras problem just nu. Det hjälper inte vilka spelare man än tar in om inte grunderna sitter där.

Isen tre bästa spelare

1. Istvan Bartalis. Ensam vände han 0–1-underläge till 2–1-ledning i början av andra perioden. Det blev starten på den andra period som avgjorde matchen.

2. Oscar Masiello. Överglänste Dan Bakala och var tät när han räddade 21 av 23 skott. Ställdes å andra sidan inte på några större prov av Moraspelarna.

3. Johan Persson. Två assists för Moraforwarden, som hela tiden sliter för sina lagkamrater och visar vägen. Tyvärr är han alltför ensam och behöver hjälp av spelare som kan skapa mer tryck på motståndarna.

Matchfakta, Hockeyallsvenskan

Mora–Vita Hästen

2–5 (1–0, 1–4, 0–1)

Första perioden: 1–0 (9.51) Mattias Nörstebö (Johan Persson, Daniel Ljunggren).

Andra perioden: 1–1 (2.41) Istvan Bartalis (Jens Holmström, Linus Andersson), 1–2 (3.01) Istvan Bartalis (Arvid Aronsson), 2–2 (6.40) Oscar Eklind (Johan Persson), 2–3 (10.07) Anton Danielsson (Simon Krekula, Jakob Stridsberg), 2–4 (18.38) Linus Andersson (Simon Fernholm, Jens Holmström) spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 2–5 (10.10) Kevin Elgestål (Marcus Eriksson, Adam Ginning).

Skott: 23–26 (7–9, 7–11, 9–6)

Utvisningar, Mora: Emil Bejmo 2, Måns Carlsson 2, Kristoffer Gunnarsson 2, Anton Schagerberg 2. Vita Hästen: Erik Borg 2, Arvid Aronsson 2, Arvid Degerstedt 2.

Domare: Jimmy Dahmén, Peter Lyth.

Publik: 2 376.