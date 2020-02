Marcus Leu underhöll hos PRO Söderbärke

Marcus Leu, som var med i tävlingen Talang gav oss en skön, härlig blandning av sånger. I’ve got you under my skin, Killing me softly, Blue moon, My way var några som ljöd i lokalen. Han tackades med en dundrande applåd.

Sedan var det information om trafikkursen, dragning i friskvårdslotteriet samt dragning av de sålda lotteriringarna. Kökspersonalen tackades med en applåd. Ordförande tackade alla som kommit och informerade om att den 25 mars blir det årsmöte för PRO Söderbärke.