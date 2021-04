Mannen bakom masken – möt Leksands sista utpost: ”Jag vill alltid ta steget till nästa nivå”

Efter grundseriens slut mötte Sporten upp Leksands tystlåtne stjärnmålvakt Janne Juvonen vid campingen Siljans strand i Leksand bara någon kilometer ifrån Tegera arena.

Där bor finländaren tillsammans med sin fästmö Jatta Mauro och deras två hundar Roy och Benja i en av de bruna strandvillorna med utsikt över Siljan.

Det finns en mystik kring mannen bakom masken i Leksandsmålet. Intervjuerna har varit fåordiga och finländaren är inte den som sticker ut hakan i samtalen. Så vem är han?

Leksandsmålvakten föddes i Kiihtelysvaara, en by i lite mindre storlek än Leksand, beläget i Norra Karelen i östra Finland.

Vägen fram till där Janne Juvonen är idag startade som femåring med hockeyträning. Vid åttaårsåldern startade målvaktsträningarna.

– Jag drömde aldrig om att jag skulle försörja mig som målvakt. Det kändes alldeles för avlägset. Jag antar att det var inte så avlägset efter allt.

Janne Juvonen har en ett år äldre bror Teemu. Bröderna var varandras motsatser, storebror tog plats, lillebror inväntade Teemus drag.

– Min bror var social och pratade mycket, så jag följde honom. Jag var blyg och lugn, ville aldrig stå i centrum – jag är lite öppnare idag.

Bröderna tränade i Eno Jets i Joensuu, några mil från barndomsbyn.

Janne Juvonen spelade matcher med jämnåriga och sin brors ålderskull så det blev mycket träning. Fram tills han var 13 år spelade han både som utespelare och målvakt.

– Som utespelare såg jag hur de andra spelade och jag vet hur det är. Jag blev skicklig på att åka skridskor. Jag stod inte bara och stoppade puckar, säger finländaren och fortsätter:

– Jag gick på målvaktsträning varje måndag, med skridskoträning utan puck första halvtimmen. Jag gillade inte skridskoåkningen då för att det var svårt, men nu när jag ser tillbaka så förstår jag att det var bra. För förflyttning och att utnyttja kunskapen.

2008 började Kiihtelysvaara-sonen i Jokipojats U-16-lag, i samma stad som moderklubben höll till och samma år spelade han med finska U-16-landslaget.

Säsongen 2011-12 värvades Juvonen till Lahtis-laget Pelicans där han gick från spel med juniorerna till a-laget i finska högsta ligan.

– Jag ville aldrig bli lagets stjärna. Som målvakt var jag där för att hjälpa till, inte vara stjärnan som räddar spelet. Jag hjälper de andra. Gör de misstag så kan jag rädda dem.

Vinden blåser och solen kikar fram till och från vid Siljans strand där vi slagit oss ner. Då och då gnyr Roy till lite otåligt. Den här tiden på året är det inte mycket folk i rörelse vid campingen. Fästmön Jatta Mauro är kvar inne i huset där hon studerar på distans. Lite senare möter hon upp oss med yorkshireterriern Benja.

Det förlovade paret träffades i gymnasiet, för snart tio år sedan. Båda kommer från småbyar i Norra Karelen, och delar ett stort hundintresse.

– Jag hade redan Benja. Våra långa promenader tillsammans med henne band oss samman, säger fästmön och fortsätter:

– Janne kan inte vara ifrån hundar. I somras dröjde det bara några veckor, efter att han rest tillbaka till Leksand från Finland och jag var kvar, innan han ringde och bad mig möta upp honom på Helsingfors flygplats med Roy, så han fick ta med honom hem.

De skaffade Roy, en australisk vallhund, för två år sedan.

Tillsammans med Roy promenerar Janne Juvonen flera timmar varje dag längs Siljans strand och i närliggande naturreservat för att rensa tankarna och slappna av.

Kärleken till hundar kom redan under uppväxten. Föräldrarna hade alltid minst två hundar.

– Jag och hundarna lekte och tillbringade mycket tid ihop. De var mina vänner.

Fästmön växte också upp med hundar och hästar. På somrarna reser paret hem till barndomsbyarna. Juvonens svärföräldrar har en stuga vid en sjö som de brukar låna.

Janne Juvonens åtta år yngre bror, Juho Juvonen, är också hockeyspelare. Lillebror har spelat i JoKP i Mestisligan, Finlands näst högsta serie den här säsongen. I somras körde bröderna isträning tillsammans i Finland.

Coronapandemin har fått paret att skjuta bröllopet på framtiden, efter förlovningen 2019.

Det här är finländarens andra säsong för Leksands IF. En säsong som varit en framgångssaga för laget och målvakten. En tredjeplats i grundserien där Janne Juvonens räddningar haft en stor del i den placeringen.

Juvonen landslagsdebuterade även med Finland i Channel One Cup i Moskva i december.

– Det kändes bra att få samtalet, jag har väntat de senaste åren. Jag var redo den här gången, mer redo än vad jag hade varit tidigare år. Jag känner att jag förtjänade platsen och fick den inte genom tur. Jag kan spela på den nivån.

Debuten blev inte den bästa upplevelsen utanför rinken på grund av coronapandemin. Isolerad på hotellrummet, utan internet.

– Jag insåg när jag kom tillbaka till Leksand att det var här jag senast andades frisk luft. Munskyddet var på från Leksand till Arlanda, på flyget till Helsingfors. Sedan åkte vi direkt till hotellrummet. Vi åkte till Ryssland och ansiktsmasken var på hela tiden.

På det egna rummet, på träning och matcher fick man ta av det, säger 26-åringen och fortsätter:

– Jag som är van vid mycket frisk luft hade en gnagande huvudvärk hela tiden. Sedan var det frustrerande utan internet. Vid hissen ute i korridoren gick det att få täckning, där tog det väldigt lång tid att få iväg ett meddelande. Det blev inga serier streamade.

Finländaren är annars en storkonsument av Netflix-serier. Favoriterna är Vänner och GOT (Game of thrones). I dagsläget är det The Americans som han ser.

– Inte så bra faktiskt. Jag ser något avsnitt då och då. Det är inte som GOT som jag behövde se i sex timmar i sträck.

Tillsammans har Leksands IF visat en enorm utveckling under säsongen.

– Det är fantastiskt att laget blivit så här bra. Vi hittade spelsystemet vi ville spela direkt. Sen har vi byggt på det. Vi har tillit till systemet. Vi gör bra saker, rätt saker. Det har varit en laginsats. Alla har blivit bättre individuellt. Alla har steppat upp.

Vad är det som fått dig att bli så bra?

– Det är en mix från tränarna. Björn Hellkvist kommer med mycket krav på vad vi ska göra. Under en lång säsong så behöver man pushas. Är man inte bra nog så pushar han hårdare.

Målvaktsträningarna med Alexander Millner och Jonas Levén har varit betydelsefulla för Juvonens utveckling.

– Vi har fokuserat på det jag är bra på och förbättrat det. Jag har förstått att det är mycket mer med en match än att bara vinna eller förlora. Vi fokuserar hela tiden på detaljerna, vad som behöver fungera bra för att göra en bra match.

Kan du ge några exempel?

– Jag ser till att ha uppsikt på spelarna utan puck, särskilt om det är ett lag som skickar skott på mål från lite varstans. Sen försöker jag alltid vara snabb i mina sidledsförflyttningar så att jag kan hinna med på långa passningar och direktskott.

Du har stått i 50 av säsongens 52 matcher, hur känns det?

– Jag har lärt mig mycket om mig själv. Fått mycket övning – sett hur mycket jag kan spela. I Finland när jag spelade så här mycket och tränade för mycket, så fick jag lov att inse att jag behövde vila. Jag tränade lika mycket på gymmet som de som inte spelade match lika ofta. Jag ville bli bättre, starkare och snabbare.

– Nu tränar jag det jag behöver i gymmet, fokuserar på att bli bättre och vara redo för match.

Du har inte spelat för mycket nu?

– Jag har inte känt något sådant. Jag vill utmana mig. Spela lite hårdare, lite längre. Hur mycket klarar jag? I Finland körde jag för hårt några gånger.

– I år har jag varit smartare. Inte pushat så hårt. Mindre tid i gymmet. Försökt känna in min kropp. Insett att vissa saker i gymmet, som tunga benlyft, kan jag inte göra alla dagar. Kroppen måste ha återhämtning. Jag vet mina gränser nu, hur mycket jag kan träna.

Ryska ligan KHL vill värva Janne Juvonen till nästa säsong. Finländaren säger att han kommer avvakta med beslut till efter slutspelet.

– Jag vill alltid ta steget till nästa nivå. Det kanske är Ryssland. Det är den mentaliteten jag har, att pröva något och bli bättre. Jag trivs i Leksand. Jag har blivit mycket bättre här. Jag behöver bestämma om jag är redo att gå till nästa nivå. Jag känner att jag också kan bli bättre i Leksand. Är det tid att gå vidare? Det är frågan. Vi får se vad som händer, avslutar Janne Juvonen.