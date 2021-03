Många veteraner i Vasaåket

I måndagens Vasaåk kom många Vasaloppsveteraner till start och njöt av hårda fina spår. Tre veteraner fullföljde sitt 50:e lopp, Vidar Löfving Tibro OK var snabbast på 6:49:43. Max Claesson, Hammarby IF 9:16:43 och Yngve Gustavsson, Gimo IF SK 9:34:26. Tidigare fullföljde Kent Hiller, Alvesta sitt 50:e lopp på 12:44:06. Kent hade assistans från Risberg och in till målet i Mora av Mattias Svahn. På lördag ska Stig Ericsson, Åskloster göra sitt 50:e Vasalopp. Om Stig fullföljer sitt lopp är det 48 som klarat av 50 lopp. Några dubblerar, men endast ett lopp får räknas in i statistiken. I lördags gjorde Gösta Lönnelid, Mora och tävlande för Narkens IF sitt 59:e lopp på 6:54:08.

Av de 43 Veteraner som är utländska medborgare finns en fransman, Boris Petroff veteran 999 boende i Paris som gjorde sitt 33:e lopp 5:44:47.

KEA