Många husköp har det blivit för Marie på Rommehedslägret: "Min man kallar mig destinationsberoende"

Sitt företag Köksmagasinet driver Marie Nilsson i den 600 kvadrat stora byggnaden som en gång var regementets stambarack, det logement där soldaterna bodde.

Halva nedervåningen är köksutställning, halva konferenslokal och övervåningen har just renoverats till en svit, till exempel för brudpar, med tillhörande kök så klart.

Marie impulsköpte fastigheten för drygt ett år sedan tillsammans med en hög andra hus på Rommehedslägret.

– Jag och Magnus Dicander som har snickeri på andra sidan vägen samarbetar en del. Han sätter upp köken som jag säljer. Vi hade varit ute och fikat och pratat om att ha en lokal ihop, och när jag skjutsade tillbaka honom till hans verkstad fick jag se det här huset.

"Men det där huset skulle ju vara perfekt för oss!" sa Marie.

"Det kommer aldrig bli till salu, det kan du glömma", sa Magnus.

Marie åkte hem, slog upp datorn och fick se att just det huset hade kommit ut på Hemnet för en kvart sedan.

– Jag ringde mäklaren och sa: "Jag köper det!"

Flera byggnader till blev Maries, de tillhörde köpet. Den gamla "markan" soldaternas fritidsgård, en stor lada som kanske kan bli festlada för till exempel bröllop. Plus några stora uthus bakom Köksmagasinet.

Det går snabbt från tanke till handling för Marie och det är inte alltid hon ens hinner berätta om sina planer för sin man Lasse.

– Rommehed det var ju för min firma så det frågade jag ingen om. Men Lasse tror alltid på mig och att jag tar rätt beslut.

Blir han aldrig chockad?

– Jo... Han blev faktiskt chockad när jag köpte huset i Mjälga som vi bor i nu för då la jag ett bud på det utan att fråga honom och så fick jag det. Sedan ringde jag och sa: "Nu har vi köpt ett nytt hus och ska flytta, åk dit och titta!"

Det skulle ju kunna vara underlag för skilsmässa...

– Ja, i de flesta fall hade det nog varit så. Men han såg nog potentialen snabbt han också.

50 tals-huset har nämligen älvtomt.

– Vi skulle egentligen aldrig haft råd men det var ingen annan som såg möjligheterna. Det var igenvuxet och huset är en sådan där ful plåtlåda som vi har byggt till en funkisdel på, säger Marie.

Många hus har det alltså blivit på listan över livshändelser i Maries liv.

– När vi flyttade hem från Göteborg köpte vi vårt första hus, i Forssa.

Nästa hus ligger i Bro. Där köpte de också grannfastigheten som var en färgaffär och gjorde i ordning den till lägenhet på ovanvåningen och köksutställning nere.

Men bland livshändelserna står också något annat skrivet i svart: MS.

När Marie 2008 plötsligt blev sjuk i MS sålde de husen i Bro och köpte ett enplanshus i tegel i Hytting.

– Då trodde jag ju att jag skulle bli rullstolsburen.

Hon glömmer aldrig hur det började.

– Ungarna såg på TV och jag såg plötsligt inte färgen. Allt blev grått på vänster öga. Först trodde jag att jag skulle dö, sedan börjar man ju googla. Jag trodde att jag fått en hjärntumör.

Det blev magnetröntgen. MS konstaterades.

– När jag berättade för en väninna som är sjuksköterska sa hon: "Jaha, MS otäckt men hoppfullt" och det är ju faktiskt så.

Mediciner sattes in direkt.

– Jag fick ta en spruta på söndagar och sedan var jag sängliggande på måndagar.

I sju år högg hon sig i låret med den där medicinsprutan och blev sängliggandes dagen efter.

– Nu tar jag ingenting längre, vi kom överens om det jag och min läkare. Jag blev mera sjuk av medicinen. Kommer det mera så får de sätta in nytt. Men just nu känner jag att är det inte värre än så här så kan jag leva med det.

Marie har fått lära sig att ta hand om sig själv.

– Jag sover middag varje dag fortfarande. Lägger mig tidigt och sover mycket. Och att stressa är inte bra, gör jag det är Lasse på mig direkt.

Marie återkommer till Lasse, maken och parhästen sedan många år som inte är snickare men fixaren som fixat det mesta sedan Marie startade eget 1998.

– Utan honom skulle ingenting fungera. Vi är ett sådant bra team. Jag är drömmaren som drar igång allting, han är den som fixar.

Hon tar ett exempel:

– När man har en sådan här liten firma får man ju göra allting själva. När vi flyttade hit allting från det gamla mejeriet i Leksand (där Marie till alldeles nyligen haft sin visningslokal) så hyrde vi en kärra och Lasse följde med mig till jobbet varje lördag. Han skruvade ner ett kök i taget och när jag jobbat klart lassade vi dem på kärran och körde hit dem.

De körde på så i åtta lördagar sedan sa Lasse: "Nej, det här var sista lördagen."

– Då blev jag helt kall, jag tänkte nej, NU vill han skiljas! Men då hade han fått bråck i magen och skulle in och operera sig... Det är så att jag börjar gråta när jag tänker på det, säger Marie. Han hade ju inte sagt någonting!

Marie har i många, många år ritat alla kök för hand.

– Men nu har även jag fått lära mig att rita i dator.

En kund kom in och sa: Marie ska du inte ha en VR-hörna här?

– VR-hörna, vad är det, undrade Marie.

Sedan kom Corona... och nu har hon en VR hörna.

– Det är ganska fränt faktiskt, säger Marie. Jag har köpt in VR- glasögon. Kunderna kommer in och vi pratar om hur de vill ha det, sedan gör jag en digital ritning och skickar den till kunden som sedan stoppar sin telefonen (med ritningsdokumentet i) i den lilla papplådan och tar på sig glasögonen. Sedan när de kikar in där så är det som att de går runt i sitt nya kök.

Vad har du som är köksexpert valt för kök till erat eget hus?

– Jag tycker att köket ska gå i linje med huset, det blir inget bra om man sätter in ett sekelskifteskök i ett 80-tals hus. Så till vårt 50-tals hus nu har jag försökt hålla det lite 50-tal.

Marie ritar, säljer och visar kök från Lidhultskök och Kungsäterkök. Ett av köken i utställningen är också inkopplat och används både av henne och kunderna.

– Är man här och hyr konferensdelen så kan man ha en after work här sedan och laga mat tillsammans, eller hyra in en kock kanske.

Maries showroom är ingen butik, det är en lokal som hon vill ska leva. Och det gäller hennes visioner för hela Rommehed.

Därför frågade hon "Tre systrar" om de ville låna det vackra gamla huset som var "markan" förr.

– Det är så kul när det händer grejer i de här husen, jag såg Tre systrar på Instagram och tyckte att de skulle passa så bra in i "markan".

En annan sak som händer i Maries konferenslokal på utvalda torsdagkvällar framöver är "Talking Thursday" som sonen Alexander håller i.

– Vi vill bjuda in både kända och okända talare. Och vill gärna ge utrymme åt lokala förmågor också, säger Marie som välkomnar förslag på spännande inspiratörer.