Många fartsyndare på kort tid vid efterfrågad kontroll – så jobbar polisen med hastigheterna: ”Här skulle vi kunna stå en hel dag”

Polisen i Falun får ofta in önskemål från medborgarna, bland annat om insatser kring störande musik från fordon och buskörning med vattenskotrar.

Den allra vanligast förekommande förfrågan rör dock hastighetskontroller längs med kommunens vägar.

– Vi får in mycket önskemål. En del skickar in tips via polisens hemsida, några mejlar in och andra ringer. Och sedan hamnar det nere på vår avdelning att utföra uppdragen, berättar Fredrik Jansson, gruppchef för brottsförebyggande ingripandeverksamheten.

– Och även om de som hört av sig själva inte ser när vi faktiskt åker ut så beaktar vi alla sådana här trafiktips. Ibland kanske önskemålen är så specifika att det är svårt att jobba med dem, men vi gör oftast ett försök.

Han nämner flera platser som under våren och sommaren återfunnits på toppen av önskelistan – bland annat riksväg 50 mellan Enviken och Falun, Korsnäsvägen, Källviksvägen, E16 Lugnetleden och Ramnäsvägen vid Sundborns skola.

– Det är ofta vid skolor – eller överlag där barn vistas – eller samhällen som ligger vid vägar där det är hög trafikintensitet. Vägarna runt Svärdsjö är också typiska sådana ställen vi får in önskemål om.

Just den här dagen – när tidningen möter upp Fredrik Jansson och hans två kollegor – står de dock vid den nedlagda macken intill riksväg 69 i Grycksbo.

Här visar hastighetsskyltarna 40 kilometer i timmen.

– Det här är verkligen ett sådant typiskt önskemålsställe. Och man har ju satt 40 av en anledning – kanske att det ofta går barn över vägen till exempel. Så då är det extra viktigt att folk anpassar hastigheten.

Innan polisen sätter igång en kontroll har de några punkter som de måste bocka av. Och det börjar redan i garaget på polishuset.

– Mätinstrumentet som vi har besiktas varje år så att det är kalibrerat. Och varje gång vi plockar fram det ur förrådet gör vi en kontroll för att se att allting stämmer.

När de kommer på plats kontrolleras skyltarna så att de stämmer och inte är övertäckta eller felvända. Hastigheten jämförts dessutom med Trafikverkets föreskrifter.

– Så det är en hel rad kontrollfunktioner, och det är ju för att det ska vara rättssäkert.

När patrullen väl satt i gång med dagens kontroll dröjer det bara några minuter innan den första bilen vinkas in. Och snart följer ytterligare tre.

– Det här är ett normal tillstånd. Och det är precis lika överallt. Här är det ju hög trafikintensitet så det är ju avgörande, men procentuellt sett är det lika.

Och visst går det undan. De som vinkas in har alla uppmätt runt 50 kilometer i timmen på polisens mätare, men polisassistenten Jonas förklarar att de alla kört betydligt snabbare än så.

– I instrumentet görs ett säkerhetsavdrag på tre kilometer i timmen – det i kombination med att bilarna som tillverkas i dag har en felvisning på sin hastighetsmätare betyder att de flesta som åker i 40 enligt vårt instrument ligger i 50 på sin mätare.

Efter drygt en halvtimme har totalt nio bilister rapporterats och fått böter på plats. Och det handlar om hastigheter från 47 kilometer i timmen till 62 kilometer i timmen.

– Vi rapporterar ju inte från absolut första kilometern i timmen över, trots att vi skulle kunna göra det, utan det här är bara de där det är uppenbart att det gått för fort.

Dessutom är det många som ”slipper undan” när hela patrullen är upptagna med att skriva böter.

– Vinkar du in någon – ja då försvinner du ju ett par minuter för att man ska fylla i protokollen och allt sånt där, konstaterar Fredrik Jansson.

Reaktionen från de som stoppas är ofta densamma:

– Alla är lite ångerfulla. Men de förstår och säger att ”ja - det gick för fort”, eller ”jag satt i andra tankar”. Så det är inga problem och nästan alla skriver på en bot på plats, säger Fredrik och får medhåll från kollegan Jonas:

– De vet att det har gått för fort. Och tittar de på sin mätare och vet att den visat 60 men de blir rapporterade för 50 – då köper de det...

Till skillnad från trafikenheten som bara jobbar med trafik så gör Jonas och kollegorna det när de har tid över.

– Vi gör så mycket vi hinner och ska göra sånt här när vi har tid över. Men börjar det brinna någonstans eller sker en misshandel kanske vi måste åka dit, förklarar Fredrik Jansson.

Och det är precis vad som händer några minuter senare.

– Nu måste vi avbryta, RLC ringde precis. Vi ska åka och ta lite puffror, ropar Jonas till chefen.

De börjar snabbt packa ihop och göra sig redo för att åka vidare. Hade de stått kvar hade listan med fartsyndare dock fortsatt växa, konstaterar Fredrik Jansson.

– Här skulle vi kunna stå en hel dag, för det är ett sådant trafikflöde. Men det viktigaste är att vi har varit här och varit synliga, för det påverkar ju faktiskt ett par dagar framöver också, säger han.

– Syftet är inte att få in pengar utan att folk ska hålla hastigheten. Så fort polisen står vid sidan av vägen påverkas hastigheten av det. En känsla av att vara övervakad ökar lydnadsgraden...