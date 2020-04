Mando Diao om uppföljaren till Infruset: "Vi har skapat en ny vistradition" – möt Borlängebandet på hemmaplan

Borlängevädret visar sig från sin bästa sida. April känns plötsligt som försommar och mesarna kvittrar runt det gamla Missionshuset ute vid Halvasgårdarna. Gräset har ännu inte växt till sig och naggar bara stolsbenen lite försiktigt där vi sitter.

Fem stolar på rad. Min egen på behörigt säkerhetsavstånd. Den enda påminnelsen om det allvar som världen befinner sig i.

Missionskyrkan är numera ombyggd till en studio. Ute vid Halvarsgårdarna råder lugnet och harmonin.

– Det är skönt att vara ute, det är tur det, konstaterar sångaren Björn Dixgård när han sätter sig.

När han får frågan om den numera befästa nya stilen med bakåtslickat hår ler han.

– Jag tröttnade på lugg bara.

Bandet ska vara i Borlänge hela veckan. De är snart aktuella med Gustaf Fröding-klingande "I solnedgången", titeln till det nya albumet som släpps den 29 maj. Singeln "Själens skrubbsår" har redan släppts.

I missionshuset sker redan framtiden. Bandet spelar in en ny EP med fyra låta som ska släppas i sommar. De är i stort sett klara med ett nytt album, när det ska släppas är inte bestämt än. Båda är på engelska.

– Vi gör fruktansvärt många olika grejer nu. Vi håller på med ett elektroniskt projekt också. Det blir nästan schizofrent. Hjärnan är inte riktigt med tror jag, säger Björn.

Samtidigt spelar de också in videor i veckan.

– Det vi filmar har lite med corona att göra, att vi inte kan turnera, säger keyboardisten Daniel Haglund, den andra i bandet med bakgrund i Borlänge.

– Det här är för tyska Rolling Stone det vi gör nu. De ska livestreama det helt enkelt, berättar Björn.

Livestreaming har blivit den nya modellen för många artister istället för inställda spelningar. Ännu en corona-effekt.

I programmet "Lyssnarhjälpen" berättade Björn för Peter Jihde om sin oro och ångest för coronaviruset. Något som blev uppförstorat menar han.

– Det är nog över, nu har jag inte tänkt på det på tre dagar. Jag tycker det känns lugnt. Det säger nog kanske mer om media än mig tror jag, att det blir en nyhet om det där ens. Jag tror de flesta har ångest över det. Mer än så var det egentligen inte.

– Vi var tvungna att kolla av alla innan vi åkte hit, att alla var friska. Så vi inte drar runt det här till våra familjer, flikar Patrik "Patso" Heikinpieti in.

Nyheten om antalet dödsfall i covid-19 i Borlänge, som ligger värst till i Dalarna, har nått även bandet.

- Det är hemskt. Det är fruktansvärt sorgligt hela grejen, säger Björn.

Just Björns föräldrar bor i närheten av studion. De träffas nu bara utomhus, och med säkerhetsavstånd. Det är också Björns föräldrar som har skrivit några av låtarna på det nya albumet, bland annat den släppta singeln.

Det nya albumet är insjunget på svenska, med tolkningar av bland annat Fröding, Karin Boye och Nils Ferlin. I höstas berättade Dixgård för DT att "Infruset var den mest klockrena vision" som bandet har haft.

Vad är i så fall det nya albumet?

– Man skulle kunna säga att det är en uppföljare till Infruset, om man vill. Och det vill vi nog, säger Björn.

Det kommer att bli en jämförelse?

– Vi skapade en helt ny vistradition när vi gjorde Infruset. Och det här är liksom ett fortsättningsspår i den vistraditionen, säger basisten Carl-Johan "C-J" Fogelklou.

Det är stora ord.

– Ja, men det var också en väldigt stor skiva.

Bandet skrattar.

– Nu har C-J gjort entré, säger Björn.

– Den nya vistraditionen alltså, är den också stor, frågar Jens Siverstedt vänd mot C-J.

– Det är den absolut, menar han.

Om ni har skapat en ny tradition, vilka har fortsatt i era fotspår?

– Ingen klarar av att fylla våra skor helt enkelt. Nej jag vet inte hur många som har faktiskt följt efter oss i den vistraditionen. Kan ju bli så att den blir väldigt stor postumt också, säger C-J.

– Vi räknar direkt inte med att den nya skivan kommer går lika bra som den förra, det vore nästan otroligt, säger Björn.

Kan man göra om ett mästerverk?

– Man kan göra ett till bara. Det tycker jag är en bra rubrik, "kan man göra om ett mästerverk - nej man kan göra ett till. Mando talar ut med Dalarnas Tidningar", säger CJ.

Han är Zlatan-kaxig med ironin på topp. Gömd bakom solglasögon och med John Lennon-håret hängandes ner i ansiktet.

Björn tar tillbaks diskussionen till marknivå:

– Nej det är en helt annan grej ändå liksom, det är dels mina föräldrars sånger. Sen är det ju Karin Boye och Nils Ferlin också, och jag och Jens har skrivit några låtar. Det är mer blandat än Infruset.

Bandet har fått blodad tand och kan tänka sig att spela in mer på svenska i framtiden.

– Det kan det nog bli men vi har inte tänkt på det just nu, säger Björn.

– Vi startade ju den här grejen och det blir ju en sån härlig sak att återkomma till. Allvarligt talat så kan jag nästan lova att det kommer komma en till skiva på svenska. Sen kanske vi inte gör den på fem-sex år. Men vi tycker det är otroligt kul och vi bör hålla den här traditionen vid liv, säger C-J.

Bandet verkar suget på att turnera inte bara i utsålda arenor i Europa utan också återvända till de små scenerna.

– Det häftigaste var att köra alla folkparker på Infruset, det hoppas jag vi gör på den här. Det är så jäkla coolt när folk är från sju till 90 år i publiken, säger Björn.

Någon sommarturné i år är osannolik. Björn tror att Dalhalla-spelningarna riskerar att blir inställda. En turné med det nya albumet är troligare att ske sommaren 2021.

– Det är förmodligen då vi ska göra den. Det fanns planer att göra saker i höst och det kanske blir av men en sommarsväng är troligare nästa år, säger Jens.

Mando Diao kan få hela tre skivsläpp att turnera med nästa år. En balansgång mellan att vara rockstjärnor och vissångare. Allt är inspelat i det gamla Missionshuet.

– Vi är på ett bra ställe i bandet, där vi är väldigt produktiva och kreativa. Vi har bra kemi och spelar dessutom in i det här huset på ett väldigt enkelt och bra sätt. Vi sätter allting live med en mick i taket i princip, ofta blir det bra första tagningen, säger Björn.

– Det är Dalarnas Abbey Road, skämtar C-J.

Tiden är knapp.

När kamerautrustningen plockas fram börjar alla resa sig.

– Bättre att gå in, vi skulle se grisbleka ut i solen, säger Björn och visar sin fåfänga sida och går före in i den fönsterlösa studion igen där rock och Fröding frodas under en tavla av Frälsaren.