Händelsen ska ha inträffat under den sista novemberhelgen i år i Hedemora kommun. En man i 25-årsåldern ska ha kört en personbil påverkad. Alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färd uppgick till 0,53 milligram per liter, vilket motsvarar 1,06 promille i blodet.

Enligt åklagaren bör brottet bedömas som grovt då det överstiger 0,50 milligram per liter.

Mannen har i ett tidigare förhör erkänt brottet.