Man misstänks ha förföljt två kvinnor – ska ha ringt dem över 2 000 gånger vardera

Händelserna inträffade under förra året. Under förra vintern kontaktade han en kvinna över telefon och enligt åtalet hotade han att döda henne vid upprepade tillfällen under ett samtal. Bland annat ska han ha sagt "jag kommer och skjuta dig i huvudet". Vid samma samtal ska han också ha uttalat en rad nedsättande ord om kvinnan. Detta samtal finns inspelat och läggs fram som bevisning i målet.

Den kommande månaden ska mannen sedan ha ringt omkring 2 100 samtal till kvinnan. Han ska även ha ringt till hennes mamma och frågat efter nycklar till hennes lägenhet.

Mannen delgavs kontaktförbud under våren men ska trots det ha uppehållit sig i närheten av kvinnan på en plats i Borlänge. Mannen nekar helt till brott.

Mannen misstänks dessutom under vintern 2019 ha ringt upp en man vid upprepade tillfällen och uttalat förolämpningar. Den misstänkte bekräftar att han ringt mannen men nekar till att ha begått något brott.

Under sommaren 2019 ska mannen ha förföljt en annan kvinna. Även denna gång ska mannen, under drygt två veckors tid, ha ringt drygt 2 100 samtal till kvinnan. Man bekräftar att han ringt kvinnan men nekar även här till brott.

Han åtalas sammantaget för två fall av olaga förföljelse, ett fall av överträdelse av kontaktförbud samt ett fall av ofredande.