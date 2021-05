Man misstänks ha förföljt och sextrakasserat kvinna: ”Kunde spendera timmar på målsägandens arbetsplats”

Trakasserierna som omfattas av åtalet ska ha inletts under hösten och vintern 2018 då mannen ska ha skickat en rad meddelanden med sexuellt innehåll till kvinnan via sociala medier.

Under sommaren 2019 började mannen också trakassera kvinnan på olika platser i Hedemora. Bland annat ska han ha stirrat på henne på ett uteställe och vid ett annat tillfälle ha gjort gester med sexuell anspelning.

Mannen dök också upp på kvinnans arbetsplats och sedan vägrat gå därifrån trots att hon bett honom.

Under sensommaren och hösten ska mannen sedan ha skapat ett stort antal konton på sociala medier och skrivit en lång rad kommentarer där han bland annat skrivit att han älskade kvinnan.

Under hösten utfärdades också ett kontaktförbud mot mannen, men enligt åtalet ska han både under hösten 2019 och i början av 2020 ha fortsatt skapa nya konton och försöka kontakta kvinnan via sociala medier samt ha följt efter kvinnan i en matbutik.

I polisförhör har mannen nekat till brott men samtidigt medgett vissa delar av händelserna.

Totalt har åklagaren kallat sju olika vittnen som ska stödja målsägandens berättelse. En av dem ska bland annat kunna styrka att den misstänkte ”kunde spendera timmar på målsägandens arbetsplats”, står det i stämningsansökan.

Utöver detta läggs en lång rad andra bevis fram, såsom en filminspelning, en lång rad skärmdumpar från målsägandens sociala medier och tömning av den misstänktes mobiltelefon.