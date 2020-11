Man körde in i vägarbetsområde och krockade med elskåp – hade 2,6 promille alkohol och droger i blodet

Vid 22-tiden den 10 september i år larmades räddningstjänst, ambulans och polis till ett vägarbetsområde vid korsningen Kvarnsvedsvägen/Åkermansgatan i Borlänge. Där hade en personbil kört in i området och kört ner ett antal vägmarkeringar. Föraren, den åtalade Rättviksbon, medtogs av polisen misstänkt för att ha kört rattfull.

Av det åtal som lämnats in vid Falu tingsrätt framgår att mannen hade 2,6 promille alkohol i blodet vid färden samt att han även var drogpåverkad. Där framgår även att mannen under färden kört in i ett elskåp.

Rättviksbon, som erkänt brott i förhör, åtalas för grovt rattfylleri och ringa narkotikabrott.

Utöver detta åtalas han även för att olovligen ha haft en jaktkniv på sig vid järnvägsstationen i Borlänge i oktober. Han har erkänt även detta brott.