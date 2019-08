Man avled under Cykelvasan – föll ihop tre mil från Mora

Mannen, som är i 65-årsåldern, föll ihop i närheten av kontrollen i Oxberg, tre mil från Mora. Då hade han cyklat ungefär 64 av det 94 kilometer långa loppet.

Inledningsvis hade andra deltagare i loppet startat hjärt- och lungräddning för att försöka rädda mannen. Vasaloppets sjukvårdspersonal anlände sedan till platsen tillsammans med ambulans – för att fortsätta räddningsinsatsen.

Men mannens liv gick inte rädda. Han avled på plats.

”Vasaloppet har hög beredskap för de olika typer av olyckor som kan inträffa i spåret och under Vasaloppets sommarvecka arbetar närmare 100 personer inom sjukvårdsorganisationen”, säger Ulf Hållmarker, tävlingsläkare och ansvarig för sjukvården under Vasaloppsarrangemangen, i ett pressmeddelande under fredagskvällen.