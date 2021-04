Malungsorienterare tvåa på SM – fin premiärhelg för Dalarna: ”Milstolpe”

För Ravinenstjärnan Gustav Bergman var det ytterligare ett SM-guld att lägga till den stora samlingen, det 19:e för att vara exakt – för Alva Olsson var det första SM-titeln någonsin.

32-åringen som tävlar för Linköpings OK hade tre SM-silver och två SM-brons sedan tidigare. Dessutom ett EM-silver i stafett från 2014. Men det är först nu, efter drygt 20 tuffa kilometer i skogarna söder om Västervik, som Alva Olsson kan titulera sig svensk mästare.

– En riktig milstolpe, väldigt kul, säger Olsson till TT.

Bakom henne blev det en knallhård fajt om silver och brons, där Tisarens Josefin Tjernlund slog Lidingös Emma Bjessmo med fyra sekunder. Tätt bakom dem sprang ett antal löpare in i mål; Tisarens Ellinor Tjernlund slutade fyra och Lidingötjejerna Ebba Ganslandt och Alice Hugosson blev femma respektive sexa.

Malung OK Skogsmårdarnas Johanna Börjesson Eriksson blev bästa dalaorienterare med sin niondeplats. Tvillingsystern och klubbkamraten Jennie Börjesson Eriksson slutade på 14:e plats – en placering före Stora Tunas Maja Mörth – medan Kåres Matilda Eriksson blev elva.

Herrarnas bana mätte 24,9 kilometer fågelvägen och segraren hette Gustav Bergman. På den längsta långsträckan, som mätte över 4 kilometer, testade Bergman att trycka på för första gången.

Då sprack fältet upp direkt

– Då sprack fältet upp direkt. Innan var det 30-40 pers som klev på varandra, men nu blev vi snabbt cirka tio löpare i täten, säger Gustav Bergman som nu har bärgat fyra SM-guld i ultralång distans.

Malungs OK Skogsmårdarnas William Lind slutade tvåa i tävlingen, 82 sekunder bakom Bergman. Trea slutade Faluklubben Kåres Eskil Kinneberg som vann en spurtstrid mot Malungs John Börjesson.

Stora Tunas Jesper Svensk slutade nia.

I lördagens medeldistanstävling, premiären av Swedish League, höll sig dalalöparna också väl framme.

Kåres Isac von Krusenstierna blev trea medan klubbkamraten Eskil Kinneberg, slutade nia i tävlingen. Stora Tunas Henrik Johannesson och Joakim Svensk var 15:e respektive 17:e orienterare i mål, medan Kåres Jonas Gustafsson slutade på 20:e plats.

Stora Tunas Marie Olaussen var bästa dalanamn i damklassen med sin åttondeplats, knappt fem minuter bakom segrarinnan Sara Hagström. Lisa Risby, Kåre, var elva och klubbkompisen – tillika Isacs lillasyster – Vilma von Krusenstierna slutade på plats nummer 14. Stora Tunas Magdalena Olsson kom på 20:e plats.

Resultat

Swedish League deltävling 1, medeldistans

D21

1) Sara Hagström, IFK Göteborg Orientering, 34.47, 2) Helena Bergman, OK Ravinen, +1.20, 3) Karolin Ohlsson, Järla Orientering, +2.49, 4) Johanna Öberg, OK Linné, +3.15, 5) Lilian Forsgren, OK Tisaren, +4.04.

H21

1) Gustav Bergman, OK Ravinen, 32.22, 2) Simon Imark, Tullinge SK, +0.04, 3) Isac Von Krusenstierna, OK Kåre, +1.34, 4) Lucas Basset, OK Linné, +1.42, 5) Oleksandr Kratov, +1.58.

Resultat

SM ultralång distans, deltävling 2 i Swedish League

D21

1) Alva Olsson, Linköpings OK, 134.39, 2) Josefin Tjernlund, OK Tisaren, +3.03, 3) Emma Bjessmo, IFK Lidingö SOK, +3.07, 4) Ellinor Tjernlund, OK Tisaren, +3.09, 5) Ebba Ganslandt, IFK Lidingö SOK, +3.14.

H21

1) Gustav Bergman, OK Ravinen, 130.21, 2) William Lind, Malungs OK Skogsmårdarna, +1.22, 3) Eskil Kinneberg, OK Kåre, +2.36, 4) John Börjesson, Malungs OK Skogsmårdarna, +2.40, 5) Simon Imark, Tullinge SK, +2.47.

Oskar Magnusson/TT