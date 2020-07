Malungshem vill höja nivån på boende - bygger en våning till i Sälen

Bostadsbristen blir allt mer påtaglig i Malung-Sälen och i synnerhet i Sälen är det väldigt svårt att hitta bostad.

– Förr kunde vi ha en del ledigt under sommarmånaderna, men nu är det väldigt sällsynt att det är något ledigt, konstaterar Jonas Larsson.

Att Malungshem väljer att bygga en våning till på ett befintligt hus är kopplat till att det är svårt att hitta lämplig mark i Sälens tätort som är lämplig för byggnation.

– Den aktuella fastigheten ligger förhållandevis centralt med bra tillgänglighet och vi ser den som ett bra alternativ, poängterar Jonas Larsson.

Tanken är att det genom en våning till skapas sex nya lägenheter, allt från ettor till treor.

– Dessutom kommer det att bli hiss i huset och så blir det nytt ventilationssystem, dessutom blir det nya carportar för hyresgästerna, avslöjar Jonas Larsson.

För ett år sedan lämnade de ut detta för att få in anbud, men det kom inte in ett enda, men det är lite lugnare på byggmarknaden just nu.

– Jag vet att vi fått in anbud, dock inte hur många, men intresset har varit betydligt större den här gången än för ett år sedan, uppger Jonas Larsson.

Inom ett par veckor kommer det att vara klart kring bygget, avgörande är att de anbud de fått håller en rimlig nivå på kostnaderna. Det hela var tidigare kostnadsberäknat till runt 15 miljoner kronor.

Även om det för dagen inte finns flera konkreta byggprojekt hos Malungshem, är frågan ständigt på dagordningen och man är väl medveten om behovet.

– Visserligen finns det gott om mark i området, men det är svårt att hitta något som är lämpligt, det ska ju helst ligga någorlunda centralt i byn, säger Jonas Larsson.