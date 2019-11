Malungs IF:s fondstipendiat

Malungs IF har avhandlat sitt 99:e halvårsmöte. I samband med mötet utdelade Malungs IF:s fond genom Nisse Munters priset till året fondstipendiat. Utmärkelsen för 2019 gick till Marie Tros Henriksson, som under många år varit en av föreningens många eldsjälar. Fondens motivering var "Till Marie Tros Henriksson som under sin mångåriga ledargärning visat sig besitta många av de egenskaper som föreningen sätter stort värde på".