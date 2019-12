Malungs IF laddar för hundraårsjubileum

– Vi är en jubileumskommitté som planerar och arbetat fram en mängd aktiviteter under nästa år, berättar Sten-Inge Eriksson.

Förutom han själv ingår Åke Rangedal, Nisse Munters, Birgitta Larsson, Sören Haga och Daniel Hermansson i kommittén.

En ledstjärna i Malungs IF:s verksamhet är tradition, stabilitet och kontinuitet. Det man kan konstatera är att föreningen haft stor betydelse för utvecklingen i bygden sedan den bildades den 8 februari 1920.

Föreningen har och har haft många framgångsrika idrottare. Den imponerande prissamlingen uppe på serveringen i ishallen är ett bra bevis på det.

En del av kommitténs långa lista innehåller en mängd aktiviteter som ska genomföras under jubileumsåret.

Det handlar bland annat om att alla sektioner ska genomföra historie-och berättarkvällar där både unga och äldre får ta del av historier från förr. Under Skinnarloppet som körs för 90:e gången genomförs ett jubileumslopp för damer i elljus. I februari i samband med att Malungs IF spelar en hemmamatch i hockeyettan inbjuds gamla hockeyspelare till en träff. Då kommer det även att bli tröjhissning och annat i hallen. Man planerar även för en jubileumsmatch i Augusti mot Leksand. Fotbollen kommer att ha en mängd aktiviteter under året med vinterturneringar i fotbollshallen, fotbollens dag under hösten och olika aktiviteter runt Skinnarcupen. Man planerar även för en jubileumsmatch nästa sommar.

– Vi kommer även att ge ut en jubileumsskrift som ska delas ut till alla hushåll i oktober, säger Sten-Inge Eriksson.

Malungs Marknad fyller även ett halvt sekel nästa år och det kommer förstås att uppmärksammas.

- Man håller även som bäst på med att ta fram en film som ska visas på jubileumsbanketten och där man nu letar material, tillägger Nisse Munters.

Den stora jubileumsbanketten kommer att äga rum på Folkets Park Orrskogen den 7 november.

Malungs IF satsar även hårt på att inför 100-årsjubileet fortsätta arbeta för en miljöförbättrad och mer hållbar förening. Totalt har föreningen investerat cirka 500 000 kronor på energibesparingar.

– Vi kommer även att lansera Skinnarcupen som en klimatsmart ungdomscup då alla matcher och boende är inom gångavstånd, säger Sten-Inge Eriksson.

Att Malungs har stor betydelse för utvecklingen i bygden visar även antalet medlemmar.

– Vi har varit uppe i runt 1 400 medlemmar och i dag har vi mellan 950 och 1 000 medlemmar, säger Nisse Munters.