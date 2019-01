Malung-Sälens kommun får kritik kring insatserna vid storbrand i Torgås - bland annat oklara ledningsfunktioner

Sommarens stora brand i Tremssjön-Torgås började den 14 juli 2018 och till en början pågick det en brand i närheten, vid Skrivarkölen. Under dagen bedömdes dessa bränder vara släckta och den vid Skrivarsjön togs över av personal från Markägaren. Däremot den vid Tremssjön fick inte räddningstjänsten någon kontakt och där lämnade personalen platsen, efter att de lagt ut stora mängder vatten. Dagen efter gjorde denna brand ett omtag och spred sig sedan blixtsnabbt och utvecklades till en av de mest omfattande på många år. Branden pågick under två veckor och brandmän från kårer i stora delar av landet var involverade. Under tolv dagar var 45 brandmän igång och jobbade med bekämpningen av branden. Dessutom resurser från frivilliga organisationer och ett antal helikoptrar.

En stor insats gjorde Frivilliga Resursgruppen (FRG) från Vansbro. De registrerade 3500 timmar under insatsen. Malung-Sälens kommun har ingen egen resursgrupp.

Eftersom det är flera bränder på gång under söndagen töms Malung-Sälens räddningstjänst på samtliga resurser, det finns ingen plan för hur ytterligare larm ska hanteras och det är oklart vem som är räddningsledare vid branden i Tremssjön.

Det är också på måndagen som den räddningsledare som är i tjänst begär att man ska gå upp i stab, för att få fler som leder insatsen, vid denna tidpunkt har också brandmännen från stationen i Malung jobbat 24 timmar.

Branden fortsattes att bekämpas i två veckor sammantaget och under hela resan var det en rad frågetecken som framkom. Det handlar bland anant om varför det inte fanns några direktiv för att kunna gå upp i stab och få fler ledningsnivåer på insatsen. Vid de flesta större insatser byggs en organisation upp så det finns fem ledningsnivåer, i Malung-Sälen fanns inte den planen och de hade bara två nivåer.

I utredningen kommer de med flera förslag till åtgärder som Malung-Sälens kommun omgående bör fixa till. Kommunen bör omgående inleda samarbete med andra kommuner för att öka ledningsförmågan, och kopplat till detta ingå i en gemensam systemledning.

Det bör även finnas rutiner för vem som är räddningsledare och att räddningschefen skriftligen förordnar uppdraget. Kommunen uppmanas även i utredningen att hjälpa och stödja räddningstjänsten så den blir mer uthållig vid längre insatser.

Det bör vidare tas fram rutiner för hur avslutande av räddningstjänst ska gå till och inte bara lämna en brandplats utan att det finns någon som har kontroll. Slutligen uppmanas kommunen medverka till att det upprättas en FRG-grupp i kommunen.

Per Hampus, räddningschef i Malung-Sälen, konstaterar att med facit i handen är det mycket som självklart kunnat göras annorlunda.

– Vi har ju i grunden en bra organisation och det fungerar bra i vardagen, men detta var extremt och det är klart att vi inte hade planerat för detta, vilket vi naturligtvis måste ha planer för, säger Per Hampus.

Han konstaterar vidare att det var väldigt olyckligt att den brand som bedömdes släckt, blossade upp igen och det blev den omfattningen det blev.

– Där måste vi ha en rutin att får vi inte tag i markägaren, så får vi anlita personal som sköter bevakningen och i ett senare skede reglera det mellan markägare och kommun, funderar Per Hampus.

Även när det gäller rutiner för att gå upp i stab och samarbeta med andra kommuner tittar de på lite olika lösningar. Hampus medger att det hade löst sig om Malung-Sälen hade valt att gå med i kommunförbundet Brandkåren i Norra Dalarna, men den organisationen fanns inte i somras.

Han konstaterar att det finns en hel del resurser som måste tillföras räddningstjänsten, bland annat nyare och bättre fordon, men även annat.

– De sexhjuliga terrängfordonen visade sig vara väldigt effektiva och nu har vi en grupp som jobbar med att ta fram förslag på hur de ska utrustas inför ett inköp, uppger Hampus.

Att Malung-Sälen inte har en fungerande FRG-organisation, ser han som en brist och något som måste ordnas så fort som möjligt.

– De gjorde en fantastisk insats och nu håller vi på att prata med dem i Vansbro om att utveckla den gruppen så att även Malung-Sälen ingår, poängterar Hampus.

Sammantaget är det en lång lista som Hampus måste knalla över till politiken med för att få loss mer pengar till, om det blir något ligger i händerna på dem.

Hans Unander (S), kommunalråd, kan inte på rak arm lova varken det ena eller andra när det gäller att skjuta till mer resurser till räddningstjänsten.

– När det olika rutiner och annat som egentligen inte kostar några större pengar handlar det om att det ska bara fixas, säger Unander.

Däremot när det gäller större saker, som att förstärka räddningstjänsten med material och kanske personal, är något som räddningschefen får ta med sig till räddningsnämnden och därifrån lyfta frågan.

– Men klart är att vi ska vara förberedda i möjligaste mån när det händer nästa gång, för även om det inte händer ofta att det blir så här omfattande, så är det säkert att det kommer att göra det, poängterar Unander.

Han tror att det kommer att slutas avtal med flera olika räddningstjänster både inom och utom länet och även utanför rikets gränser.

– När det gäller det har EU en stor uppgift att se till så det går att exempelvis koppla ihop svenska brandslangar med brandslangar från räddningstjänster i andra länder, för så här omfattande skogsbränder är inte bara en angelägenhet för ett enskilt land, det är något som rör hela Europa summerar Unander.

