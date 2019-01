Flygplatsbygget går i vintervila – men snart är de första flygen till Sälen bokningsbara

Det mesta arbetet landningsbanan är gjort och just nu pågår arbetet med att hägna in området. Den 2,5 kilometer långa landningsbanan har dessutom fått sitt första lager asfalt innan snön kom. Det återstår ytterligare två lager innan den är färdig, vilket ska göras under våren när snön är borta.

Det ska dessutom sättas upp landningsljus och annat efter banan för att flygplan ska kunna landa där.

– Alla kablar är dragna och utlagda till de ställen de ska finnas olika signalljus och annat efter banan, men det är mycket jobba med det innan allt är klart, säger Brett Weihart.

Under vintern kommer arbetet att inrikta sig på att färdigställa de byggnader som finns på flygplatsen och se till att så mycket som möjligt är färdigt till våren.

– Väggarna är uppe och det sitter portar och fönster i väggarna, så det som ska göras är att sätta upp mellanväggar och göra färdigt inredningen så det mesta blir klart, betonar Brett Weihart.

Det handlar främst om att göra klart terminalbyggnaden invändigt, men dessutom ska de färdigställa driftgaraget där alla fordon som behövs på flygplatsen ska stå. Bland annat fordon för snöröjning på hela området, inkluderat själva landningsbanan.

De kommer även att finnas ett garage för brandfordon, bland annat två flygplatsbrandbilar som ska vara bemannade varje gång det händer något. Det är i första hand om ett plan startar eller ska landa.

– Den personalen kommer att jobba med annat när det inte ska göras något med brandfordonen, dessutom ska vi ha ett samarbete med den kommunala räddningstjänsten, som har sin station i Lindvallen, men de ska inte vara på flygfältet vid vanliga rutinuppdrag, poängterar Brett Weihart.

Tiden är väldigt kort för en brandbil att ta sig ut till ett plan som havererat, inom 120 sekunder ska de vara på plats efter att ett larm kommit. Utifrån det kommer personalen att vara på plats varje gång det händer något på flygfältet.

Brett Weihart konstaterar att så här långt har allt gått enligt den plan som är fastlagt, det har inte varit några större överraskningar när det gäller bygget av flygfältet.

– Vi har fått gräva lite djupare på något ställe än vi trott och lite mindre på andra ställen, så på det stora hela är det som vi projekterat, uppger Brett Weihart.

Även när det gäller tidsplanen verkar allt fungera som beräknat och det innebär att det första planet med besökare ska landa i december 2019.

– Troligen kommer det att finnas möjlighet att boka flyget från och med nästa månad och då för att landa på Sälens nya flygplats.

För att få allt på plats kommer arbetet nog att vara som mest intensivt under nästa sommar och innan det blir aktuellt med turistresor ska det göras några testflygningar till Sälen.