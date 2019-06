200 miljoner satsas på hotell och skidområde vid Kläppen Syd

Det var 1982 som Per Eriksson knallade omkring på det orörda berget Horrmundberget. Framför sig såg han en blivande skidanläggning. Per Eriksson var förvisso en visionär, men frågan är om han då 1982 kunde se vad det hela skulle utvecklas till. Per lämnade inför säsongen 2016 över familjeföretagets skötsel till sonen Gustav.

– Redan då hade Per planer på skidområde Syd, berättar marknadschef Magnus Noppa, om den stora utvecklingen av skidåkningen, som nu Kläppen står inför.

Men innan spaden sätts i backen för det nya skidområdet har bygget av ett nytt lägenhetshotell redan inletts. Det första som skedde efter säsongen var att den gamla skidshopen på Tranantorget revs för att ge plats för det nya hotellet.

– När vi öppnar i december ska ett helt nytt hotell på Tranantorget med 30 lägenheter i två plan öppnas. Totalt kommer det nya hotellet att ha 140 bäddar, berättar Gustav.

Kläppen värderar också kopplingen till Dalarna högt. De nya gondolerna är dekorerade med Kläppens egen kurbits.

– Det nya hotellet blir hotell Kurbits, säger Gustav.

– Här handlar det inte om engelska låneord utan vi är en svensk skidanläggning i Dalarna och Sälen, betonar Gustav med ett leende.

Med hotellet på plats så ökas kapaciteten av antalet gäster rejält på Kläppen, för parallellt med hotellbygget växer också det nya området Gullbrändan upp i en privat satsning.

– När det gäller hotell Kurbits så finansierar vi det med egna medel och banklån, säger Gustav.

Under vintern så inleds också arbetet med Skidområde Syd.

– Egentligen behöver vi inte utöka skidåkningen för att det är inte trångt i backarna. Även med hotell och nya bäddar klarar vi av att ha väldigt korta liftköer.

– Men det är en rolig och spännande utveckling med nya blåa och gröna backar som passar våra besökare, säger Gustav, som tveklöst bygger backar för att han och Noppa ska kunna åka än mer bräda. För det handlar om en VD och marknadschef som verkligen brinner för skidåkning, men framförallt är det snowboard som gäller för duon.

– Det nya skidområdet skapar än större ytor för skidåkning och med en ny stollift så är vi redo att ta emot än fler skidgäster, betonar Gustav.

Skidområde Syd kommer att få fem nya nedfarter som betjänas av en ny stollift.

– Det var länge sedan det öppnades ett helt nytt skidområde i Sälenfjällen så det här är något vi verkligen ser fram emot, säger Gustav Eriksson.

Totalt beräknar Kläppen investera 200 miljoner kronor de kommande två åren.