Malou, 6 år, skulle bli lämnad till familjehem - då sa hennes förskollärare Aina stopp "En viktig räddning"

Längtan hem till skogen och naturen tog Malou tillbaka hem till Dalarna och sitt barndomshem.

– Jag tog steget och hoppade. Lämnade min lägenhet och sa upp mig från mitt jobb i Köpenhamn. Och det gick ju jättebra! Det gör det om man vågar lita på sin inre röst och sitt hjärtats vilja, säger Malou.

Med skogen, närheten till en fin badsjö och en bäck som rinner över gården har hon naturens element alltid nära.

Hon föddes i Köpenhamn där hon bodde de första åren med sin mamma. Efter en årslång vistelse i Sinaiöknen, Egypten, landade de i huset i Grycksbo som Malous mamma just ärvt.

– Jag känner verkligen inte att jag kommer från någon särskild plats. Jag kommer från jorden. Jag tänker att jag är lite som Pippi Långstrump: En prövad barnmiljö gjorde mig stark.

Jag har haft en pappa som varit fjärran hela mitt liv som jag bara fantiserat om och jag har en mamma som inte har kunnat räcka till.

Hon har fått lära sig tidigt att ta vara på sig själv och stå på sina egna ben.

– Jag har senare valt att se det som en styrka. Något jag känner starkt och vill sprida är att alla har ett val. Hur man väljer att se på sig själv och sin livssituation är essentiellt för det liv man skapar, menar hon.

Hon ser sig som en lotusblomma.

– Den kommer från gyttjan men spirar mot ljuset mot mognad och självkännedom.

Under tiden i Sinaiöknen fick Malou vara prinsessan som dansade på gatorna.

– Jag älskade det! I den fria miljön fick jag vara mig själv.

Men i Grycksbo stack hennes färgstarka, glittriga sjalar och personlighet ut.

– När jag kom till dagis höll jag dansskola för de andra barnen, men rätt snabbt började jag skämmas för min unika och starka personlighet och ville hellre passa in än att sticka ut och önskade att jag bara kunde spela fotboll som de andra barnen .

En dag när Malou var sex år kom hon till förskolan och var jätteledsen. Hon berättade för sin favoritfröken Aina att hennes mamma hade sagt att hon skulle börja vara i en stödfamilj. Aina blev bestört, "Det kunde väl inte vara sant?" Men Malous mamma bekräftade, hon behövde avlastning.

"Nej, då ska Malou vara med mig!", sa fröken och öppnade sitt hem för Malou.

Där bodde hon sedan väldigt mycket tills hon var 15 år.

– Det var en så fin och viktig räddning för mig. Jag är otroligt tacksam för den tryggheten. Jag fick ta del av en fungerande kärnfamilj med syskon.

Efter gymnasiet började Malou resa sin egen väg. Första stoppet var Afrika, där hittade hon tillbaka till dansen igen.

– Där var det prestationslöst, och jag fann tillbaka till dansglädjen och vågade lita på min rytm och mitt uttryck.

Rädslan och hämningarna släppte. Idag är yoga och dans några av sakerna hon undervisar i.

– Jag vet verkligen hur det är att ha spärrar och en del i mitt arbete är att få människor att släppa på sina hämningar. Där vi tycker att det är läskigt, det är där vi ska öppna dörrarna och gå in! Då kan vi snart göra allt. Överkommer man sina rädslor får man frihet och kan leva sitt liv fullt ut.

En läskig dörr att öppna för Malou var att flytta tillbaka till sin mammas hus i Grycksbo.

– Jag velade i flera år, men sedan kom jag till ett vägval där jag knappt kunde bromsa, det var dags, tiden var mogen att följa mitt hjärtas kall och stora passion för självutveckling, yoga och healing.

Malous livsresa har också gett henne en djup förståelse för andra människor och deras processer.

– Jag är väldigt öppen för mitt känsloregister, det kan jag använda nu för att hjälpa andra människor. Jag har fått finna mina egna medel att hela. Det är en process och jag kan fortfarande känna smärta. Men den är också viktig för att lära och utveckla oss.

Malou har startat upp sin egen verksamhet där hon håller "space", som hon kallar det. Tillfällen för människor att mötas, utvecklas "och invecklas", som Malou säger. Att lyssna inåt.

Malou håller kurser i yoga, frigörande dans, mindfullness, ger healingbehandlingar och självutvecklande coachning.

– Min främsta intention är att skapa en trygg och tillåtande miljö där vi välkomnas att tala vår sanning. Yogan jag erbjuder handlar främst om att förbinda sig med kroppens visdom och inre och att genom rörelsens kraft frigöra blockeringar för att att komma hem till vårt ultimata välmående.

Utan prestation får man lära sig kroppskännedom och att lyssna till sin kropp, menar Malou. "Vad behöver den? Hur kan jag arbeta med min kropp och energi så att jag återfinner mitt naturliga välmående?"

– Säger man nedvärderande saker till sig själv så hämmar det en. Skit samma! Jag vill ge dem lite jävlar anamma. Inte sitta passiv, och tänka; "inte kan väl jag? "Jo! Vi är alla jätte betydelsefulla! Det måste vi komma ihåg.

Många upplever yoga som jobbig i början, och det gjorde även Malou.

– Varför det är drygt i början är ju för att man inte är van att landa och förbinda oss med sitt andetag, säger hon.

När hon själv testade yoga för första gången 2011 bodde hon i Oslo och tyckte att det var "skitdrygt och svårt".

Intresset för holistisk hälsa ledde Malou till en holistisk hälsocoachutbildning. Sedan reste Malou till Indien och där fick yogan en ny chans.

– Jag gick en yogalärarutbildning och det öppnade en helt ny värld för mig, med oändlig visdom. Jag landade i mig själv på ett helt nytt sätt. Det var helt transformerande.

Tillbaka i Köpenhamn gick hon ännu en utbildning i holistisk träning och energiarbete och kände sig sedan redo att börja lära ut.

Förutom cirklarna och kurserna ger Malou också coachning både on-line och i verkligheten. Och håller också kroppsliga behandlingar "One to one" där hon möter en person åt gången och ger den personen vad den behöver för att helas och hitta sitt naturliga välbefinnande.

– Det finns en drivkraft, en eld i mig, att vi måste komma tillbaka till våra rötter. Vi bara fladdrar och far och är överallt hela tiden, inte minst på sociala medier, det är dags att komma tillbaka hem igen till sin inre kärna där vår kraft och klarhet vilar.

Vi får lära oss så mycket om hur vi ska vara och inte vara.

– För mig är det så viktigt att vi ifrågasätter allt vi blivit lärda. Så att vi kan återta vår power. En kvinna får inte vara för glad, ta för mycket plats och äga sitt space. Det anses fint att stå tillbaka och inte tänka på sig själv.

Men att vara självisk ska inte vara ett negativt ord, tycker Malou.

– Relationen till oss själva tycker jag ska vara den främsta! Många kvinnor kommer tyngda till mig, de har så många åtaganden och ställer upp för andra, kanske alla utom sig själva.

Malou gjuter kraft i kvinnorna (framför allt) som kommer till henne och uppmuntrar dem till att inse vart de riktar sitt fokus.

– Jag vill inspirera och stötta människor att utveckla sin kommunikation till deras inre för att återfinna deras klarhet och kraft. Så att vi vågar vara oss själva, sticka ut och veta att vår unikhet är vår gåva till jorden.