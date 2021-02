Mäklar-Micke? Nej, så ska pappa Pettersson lyfta IFK Rättvik: ”Som natt och dag”

LÄS MER: Dramatiska kampen om kvalplatserna – vi sänder b å d e IFK Rättvik och Falu BS i helgen

Sent på försäsongen kom beskedet att det inte skulle bli någon fortsättning i Falu BS för Michael Pettersson.

I stället skrev han på för Borlänge, som i fjol ramlade ur Bandyallsvenskan. Men redan innan division 1-säsongen hade startat blev den inställd och Pettersson har sedan i november inte tränat med något lag.

I torsdags förra veckan kom sedan beskedet på IFK Rättviks instagram att Pettersson skrivit på för klubben.

– Vi har pratat lite jag och Danne (Hjelm, sportchef) och sedan har de varit väldigt positiva till allting och jag har haft bra dialoger med Danne. Rätt som det var var man där och tränade med dem och sedan har det gått ganska fort, berättar han.

Det blev ett mål i vardera av den gångna helgens hyperviktiga uddamålssegrar borta mot Unik respektive hemma mot Kalix.

– Det kanske säger mer om Rättvik som lag än om mina prestationer. De är bra. Det är ganska enkelt att komma in i det när du får komma in i ett bra gäng som har bra "flow" också. Det var godkänt, men finns mer att ge om man får komma in i flåset lite, konstaterar Pettersson.

Han är för tillfället föräldraledig från jobbet som fastighetsmäklare på Skandiamäklarna i Falun. Milo, 1,5 år, tar all hans uppmärksamhet dagtid.

– Jag ligger lite efter i den fysiska kapaciteten, men när sambon kommit hem har jag gått ut och sprungit då och då. Jag har inte bara suttit hemma och käkat chips sedan i november, även om det blivit en del sådana kvällar också.

Pettersson har inte haft någon kontakt med Falu BS ledning sedan uppbrottet, men han medger att det är med blandade känslor som han nu har skrivit på för ärkerivalen och seriekonkurrenten.

– Till en början var det lite märkligt, men just nu känns det jättebra måste jag säga. Nu när jag landat i det är jag riktigt taggad igen på att spela bandy. Det är kul.

Vad är det som gör IFK Rättvik intressant?

– Då visste man inte så mycket om laget, men det är ett härligt gäng, ett ungt gäng med bra fart. De vill utvecklas, så det är kul att vara där. Det är väldigt utvecklande att försöka haka på deras fart. Och man vet när man sätter sig i bilen att det blir bra förutsättningar.

Föreningen som helhet och den resa som den är ute på var också något som bidrog till Michael Petterssons beslut.

– Det är en klubb som är på väg åt ett bra håll tycker jag. De håller på nu och bygger ut sina faciliteter och kommer få en arena i toppklass snart med gymmet, omklädningsrummen och hallen. Det är bra driv i klubben och bra driv i Danne Hjelm kan man säga.

Kontraktet är skrivet säsongen ut och på lördagen hemma mot nästjumbon Västanfors kan laget ta ett stort kliv mot kval då man vid seger passerar den "magiska" 30-poängsgränsen som förra året räckte för Falu BS och Lidköpings AIK.

– Just nu är det svinkul. Det är kul att sätta sig i bilen och åka till varje träning, kul att komma till dem och "tjåla" lite och träna hårt helt enkelt, säger Pettersson.

En grundbult är defensiven och att sätta sig i bra situationer när det är tio minuter kvar i matcherna.

Den säsong som Rättvik gör påminner faktiskt en del om den som Falu BS gjorde förra säsongen.

Laget är tvåa i Bandyallsvenskan bakom seriesuveränen och redan elitserieklara Örebro SK, men snittar bara 4,8 mål framåt per match vilket inte ger mer än åttonde plats i den tabellen.

– Varje match är som ett krig i sig och det är en styrka att hålla ut och vinna matcherna i slutändan. Det gör man genom att vara konsekvent och göra ett hårt jobb. Gör man inte det hårda jobbet så kommer man inte att ta de där segrarna. En grundbult är defensiven och att sätta sig i bra situationer när det är tio minuter kvar i matcherna, konstaterar Pettersson.

Han är själv något av en expert på det där med att göra mål i Bandyallsvenskan.

Säsongen 2017/18 gjorde han 33 på 22 matcher.

Förra säsongen blev det 21 på 21 matcher.

Bandypuls Bandyallsvenskan-expert Robin Mårtensson konstaterade i veckans spaningar att "DET GÅR INTE ATT KOMMA NER TILL ALLSVENSKAN OCH HA NÅGON J*VLA LEKSTUGA!" apropå att Gripens chockvärvning Robin Öhrlund står på noll poäng efter två spelade matcher.

– Serien är bra på det sätt att det är många som kämpar och sliter. Hela Bandysverige har utvecklats, så det är jämnt. De flesta lagen är bra och jobbar hårt. Det gäller att lära sig att vinna matcherna och hur man gör, utvecklar Michael Pettersson.

Och skulle det bli ett kval – i år i form av playoff mellan tvåan och trean i Bandyallsvenskan – så har Pettersson ett hyfsat facit där också; 13 mål på 18 matcher de senaste tre säsongerna.

– Det gäller att vara konsekvent för varje match och när det kommer till kval får man ta det därifrån. Där kan vad som helst ske, säger han.

Danne Hjelm konstaterar att Michael Pettersson "kommer att bidra mycket med sin rutin nu i slutspurten av säsongen" – men själv lägger han in en brasklapp:

– Det beror nog på hur bra mina ljumskar hinner återhämta sig – och låren. Jobbigast nu är att man får lite träningsvärk efter ispassen.

Annars är man fastklistrad vid telefonen och pratar och har tankar på jobb.

Det där med att vara föräldraledig är heller ingen promenad i parken, det vet de som provat.

Ändå är det en annan Michael Pettersson som återvänder till Bandyallsvenskan än den som lämnade den för ett knappt år sedan.

Mäklar-Micke har blivit pappa Pettersson.

– Det är som natt och dag. Annars är man fastklistrad vid telefonen och pratar och har tankar på jobb. Just nu är det ganska skönt att spela bandy och inte koncentrera sig på andra saker, säger han.

Det har varit svårt att inte tänka på jobbet på isen tidigare?

– Ja, man har nog sms:at litegrann till kunder innan matcher och ringt direkt utanför omklädningsrummet efter matcher. Nu är det andra prioriteringar. Viktigare.

Redan i mitten av februari ska dock Milo skolas in på förskolan.

Men när Michael Pettersson är tillbaka på kontoret är han hemlighetsfull med.

– Just nu är det ganska fritt på den fronten. Vi får se när jag kliver tillbaka, säger han.

Kanske hinner han till och med skjuta upp IFK Rättvik i elitserien innan det är dags.