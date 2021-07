Makasi tror på sin vän och sitt landslag – nu ska gulddrömmen bli sann: "It's coming home"

Fakta – It's coming home

"It's coming home" eller "Football's coming home" är en låt av de engelska komikerna David Baddiel och Frank Skinner samt rockbandet Lightning Seeds, som skrevs i samband med att England stod som värd för EM 1996. Låten har sen dess fungerat som hymn för det engelska landslaget och just refrängen, "It's coming home" skanderas ofta på läktarna när England spelar. Det har blivit ett vedertaget uttryck för att titeln ska "hem" till England, som grundar sig i att England – åtminstone av engelsmännen själva – ses som fotbollens födelseland.