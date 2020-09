Magsjuka uppmanas kontakta kommunen – men vattnet snart drickbart: "Inte lika illa som i Saxdalen"

Sedan i fredags har boende i Söderbärke och Tolvsbo uppmanats att koka vattnet innan det dricks eller används till matlagning. Den rekommendationen fortsätter att gälla tills vidare.

– Vi lämnade in ett prov under tisdagen och vill vänta in svaret på det för att vara helt säkra. Men det ska inte vara några bakterier kvar, säger Tommy Norgren, VA-chef på WBAB.

Var bakterien i dricksvattnet har kommit ifrån är än så länge oklart. Tommy Norgren tror dock inte att det handlar om någon större avloppspåverkan, likt den som gjorde att hundratals personer i Saxdalen blev kräksjuka för tre år sedan.

Samtidigt uppmanar Smedjebackens kommun alla som har varit eller är magsjuka och bor i det aktuella området att höra av sig till miljö- och byggkontoret.

– Vi håller koll på sociala medier och där står det att folk har blivit sjuka. Vi vill göra djupintervjuer med dem för att kunna spåra smittan. Det här är inte lika illa som i Saxdalen, men vi vill ju inte att det ska bli det, säger miljöchefen Gunilla Skoog.

Den som inte vill eller kan koka sitt vatten kan hämta rent dricksvatten från en tank vid vattentornet i Söderbärke.