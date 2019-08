Magnusson: "Ishockeykrigare känner varandra – vackert att se Mora och Leksand slopa rivaliteten för Tobias Forsbergs skull"

Vad gör man när livet vänder?

När orden känns futtiga och svårplacerade.

Den svåra skada som Tobias Forsberg råkade ut för i vintras var så där ogreppbart sorgligt att det var svårt att ens ta in. Efter alla tusentals tacklingar och situationer längs sargen som ishockeykrigaren Forsberg parerat genom åren, och så går allting så snett i ett hjärtskärande iskallt ögonblick.

I en helt vanlig seriematch, på en helt vanlig backcheck, under en helt vanlig kampsituation. Bara sådär, en vändpunkt, och så ett helt ovanligt liv. Leksingen Tobias Forsberg förlamades av smällen, och på sätt och vis även ett helt ishockeyland.

Sedan kom den överväldigande kärleken som gensvar. När tårarna torkats stod där supportrar för Leksand och AIK och gemensamt höjde sina röster och halsdukar för "Tobbe Fopp". Fans i Luleå, Södertälje och Mora slöt upp bakom parollen att Tobias skulle kämpa vidare.

Banalt, kan tyckas. Det är ju lätt för oss som står vid sidan av att säga åt någon att kämpa på när livet just tagit en drastisk vändning.

Vad skulle han annars göra?

Å andra sidan – vad skulle vi annars säga?

För en tid sedan talade jag med Thomas Fogdö. Han stod på toppen av sin alpina karriär när olyckan var framme under ett träningsåk 1995. Han förlamades från midjan och nedåt, och under den första tiden efter hans allvarliga skada möttes Thomas av undvikande blickar och folk som på håll stod och talade om honom i stället för att gå fram och tala med honom.

Thomas menar att det trots allt är bättre att prata om det som har hänt. Även om vi tycker att våra ord känns futtiga och svårplacerade.

– En del saker vi säger kanske blir plumpa och landar fel, men jag menar att det är bättre att vara nyfiken och ta reda på mer om en persons situation av omtanke till honom eller henne. Hur stöttar man på bästa sätt? Jag är direkt oduglig på att läsa folks tankar, men ställer jag en fråga kan jag få ett svar att förhålla mig till.

De är och förblir en del av samma hockeyfamilj, och kampen ser likadan ut: två landsortsföreningar som utmanar de stora. Bångstyriga masar som vägrar acceptera de dåliga oddsen.

Det går också att visa sin solidaritet och sitt stöd i handling. Det är därför vi sätter oss i Jalas Arena den här lördagen i augusti när sommaren är på väg att gå över i höst. Det är därför C More sänder matchen, och låter pay per view-intäkterna gå till Tobias Forsbergs rehabiliteringsfond. Det är därför två derbyantagonister går samman för ett större syfte än rivalitet.

Det var därför Jonas Westerling och Mikael Simons kom på tanken att veteraner från Mora IK t i l l s a m m a n s med Leksands IF:s åldermän borde göra något för Tobias Forsberg. En ishockeykrigare känner en annan.

– En välgörenhetsmatch mellan Mora och Leksand känns som det mest naturliga sättet att samla in pengar på. Kan jag på något sätt vara med och bidra till att "Tobbe" får en bättre framtid vill jag göra det, sa Westerling när idén lanserades i våras.

Man kan säga mycket om trätobröderna MIK och LIF, och den stundtals hätska stämning som fått nytt liv genom de senaste årens ödesmättade SHL-kval. Men de är och förblir en del av samma hockeyfamilj, deras kamp ser likadan ut: två landsortsföreningar befolkade av bångstyriga masar som struntar i de dåliga oddsen och fortsätter att utmana de stora.

Rivaliteten mellan Mora och Leksand sträcker sig över generationer tillbaka. Men det är när de båda klubbarna gått samman som minnena har blivit bestående. Som i Globenmatcherna 2013 och 2016 när tiotusentals glada masar och kullor trängdes på Johanneshovs gator – men utan piketbussar, hästburna poliser eller slagsmål som vi vanligtvis förknippar med Stockholmsderbyn. Bara moringar och leksingar sida vid sida i en slags kärvänlig rivalitet som inte övergår i våldsamheter – en daladerbytradition att vara stolt över!

Så nu sätter vi oss i Jalas Arena och ser fram emot att se Nashville-stjärnorna Mattias Ekholm och Filip Forsberg spela mot varandra, Mats Lusth gnabbas med Tomas Forslund och Patrik Ross stångas med "Sigge" Svensson.

Mora IK och Leksands IF lägger rivaliteten åt sidan och skapar nya, vackra minnen tillsammans: En välgörenhetsmatch för Tobias Forsberg.

En match för livet.

Fotnot: Den här texten publiceras även i matchprogrammet till "En match för livet" som spelas lördagen den 17 augusti i Mora. Intäkterna från välgörenhetsmatchen mellan Mora IK:s och Leksands IF:s veteraner går till Tobias Forsbergs rehabiliteringsfond.