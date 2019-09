Magnusson: 1 732 åskådare är ett underbetyg – förtjänar ni ens ett allsvenskt lag, Borlänge?

Ja, så sitter vi här igen efter att IK Brage spelat ännu en klassikermatch i landets näst högsta serie. Grönvitt har visserligen förlorat mot skräckmotståndet Degerfors – efter ett stopptidsdrama som saknar motstycke på den här sidan 2000-talet – men kampen om de allsvenska platserna lever fortsatt för Borlängelaget.

Brage ställer frågor till fotbollsetablissemanget, och förstås lika mycket till sig själva. Om vi nästa säsong får spela i allsvenskan för första gången sedan 1993; har vi då de ekonomiska musklerna? En nog stor organisation? Hur rustar vi Domnarvsvallen? Har vi publiken med oss?

Och det är det där sistnämnda som ligger och gnager den här alltigenom fantastiska grönvita säsongen. Jag är ledsen över att behöva ta upp det – igen. Det hade ju varit så mycket mer befriande att skriva om Liljestrands brytningar, Sellins kreativa grovjobb och Andersens nätta vrickningar.

Men hörni, Borlängebor och övrig fotbollspublik i Dalarna – ni ger mig inget val!

1 732 personer letade sig till ”Vallen” den här torsdagskvällen som osade höstfotboll. Kyligt, doft av liniment, nervdaller i luften – en allsvensk plats i potten.

1 732 – det är ingenting annat än ett underbetyg till Borlänges fotbollspublik.

Vi har skrivit om ”publikkrisen” och vidrört ämnet vid ett flertal tillfällen de senaste två åren. Men snart börjar det bli dags att ta bort citattecknen. Brages publikkris är ett faktum.

Det har talats om dåliga avsparkstider sent på lördagar eller söndagar. Vardagsmatcher i isande kyla eller tryckande värme. Om semestertider och en mördande konkurrens från tv-sända matcher.

Jag vet allt det där, och det är förstås relevanta invändningar. Måste exempelvis C More sända alla matcher? Hur många ”klick” genererar, säg, Syrianska-Frej? Jag förordar en tv-sänd match i veckan, men är väl medveten om att C More-pengarna göder svensk elitfotboll- och hockey.

Den mördande konkurrensen i sport- och nöjesutbudet slår hårt mot landets andraligor, som i Brages fall.

Men hej, det där håller inte som argument.

En vardagskväll – då dessutom den stora publikdragaren i dalasporten, Leksands IF, har spelledigt – i september strax efter löning borde väl passa utmärkt för livefotboll?

Inte då; det tycks heller inte spela någon roll att Brage presterar på planen. Det är samma gamla kepsprydda 70-åringar som utgör lejonparten av publiken. Jag generaliserar, förstås, och det är inget fel på folkpensionärer. Men var är alla brageiter i åldersspannet 25 till 35?

Till slut får väl vi som suktar efter allsvensk fotboll i Dalarna för första gången på ett kvarts sekel kapitulera inför det faktum att produkten fotboll inte lockar längre. Domnarvsvallen är, i bästa fall, en 60-talsrelik som uppenbarligen inte är inbjudande nog för dagens allt kräsnare publik.

Brage måste bygga en ny hemmaborg för att kunna bygga upp en ny publik.

Fram till dess sörjer jag att inte en allsvensk jakt lockar fler än 1 732.