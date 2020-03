Magasinet i Falun drabbas hårt av coronaviruset: "Utan stöd hade det bara varit att stänga igen"

Molly Sandén, Miss Li och Fredrik Lindström – tre evenemang med folkkära artister som var planerade i vår på Magasinet i Falun blev snabbt inställda på grund av coronaviruset. Likaså blev discot för 50-plussare och Abba-hyllningen Thank you for the music inställt.

Nu har arrangören säkrat nya datum i höst, Miss Li spelar till exempel den 6 november. De biljetter som har sålts kan användas i höst istället.

- Det som har varit fantastiskt är att vi lyckats boka om så många datum som vi har. Det är tur i oturen. Problemet är att de datumen går åt som man tänkt ha till andra saker i höst. Det är potentiella intäkter som försvinner. Men det är ingenting att göra åt. Vi är hemskt glada att vi har lyckats så bra ihop med bokningsbolagen och artisterna, berättar Magdalena Nord Omne, Magasinet.

När man ska flytta fram till nya datum är det mycket som ska stämma överens. Musiker, personal, teknik, och hela turnéer som ska flyttas.

– Det är ett mycket stort logistikarbete. Men många har visat en otroligt stor förståelse, jag tror inte någon har gnällt faktiskt. I det här fallet förstår man att det är utom allas vår kontroll. Så alla har respekt för situationen.

Stora delar av mars, april och maj försvinner i kalendern för Magasinet som är en kulturförening med både en kommersiell och ickekommersiell verksamhet.

Trots att den mest akuta fasen nu har löst sig, att ordna nya datum för de inställda konserterna, så är läget dystert. Det är en hård ekonomisk smäll enligt Omne.

– En sak står redan nu fullkomligt klar, utan den typen av samarbetsavtal som vi har med Falu kommun, verksamhetsstödet från Region Dalarna, och bra samarbeten med lokala företag så hade det inte gått. Utan stöd hade det bara varit att stänga igen, säger hon.

Det är också en plötslig ny situation för en förening som hade börjat se relativt ljust på framtiden.

– Bara för några veckor sedan tyckte vi att situationen var rätt bra. Vi hade flera utsålda konserter och skulle fått ett litet överskott som hade hjälpt inför konstutställningen i sommar.

Kommer den också flyttas fram?

– I nuläget ska den bli av som planerat. En fördel med utställningar är också att det sällan är så många besökare samtidigt.

Magdalena Nord Omne kan i nuläget uppskatta att de är vana redan från en redan svår bransch där marginalerna är tajta.

– Det är lite bra att vi känner oss luttrade, vi är vana. Vi har också låga fasta kostnader, så får vi se vad som händer framöver. Om vi måste tänka om, styra om, men dit har vi inte kommit i dagsläget. Nu är den akuta fasen snart över, hur vi räddar vi upp det här och får likviditet.

Och hur ser ni på utvecklingen i samhället på grund av coronaviruset?

– Man ska ha stor respekt för det här och följa de direktiv som kommer, men det skapar också en övermäktig oro, som inte för så mycket positivt med sig. Man ska ha lite sunt förnuft och vara försiktig, men fortsätta leva.

Magasinets nya datum i höst:

Fredrik Lindström 30 september (flyttat från 19 mars)

Molly Sandén 9 oktober (flyttat från 21 mars)

Miss Li 6 november (flyttat från 28 mars)

DJ Gloria 50+ Disco 27 november (flyttat från 9 april)

Thank You For The Music slutet av maj (flyttat från 16 april)

Falun Retro marknad den 5 april är framflyttat tills vidare.