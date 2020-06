Madeleines operation ställdes in på grund av corona: ”Jag vill bara ha tillbaka mitt liv”

När DT träffar Madeleine Wibecker i hennes lägenhet utanför Borlänge tar hon glatt emot i dörren, hon låter både pigg och glad på rösten när frågar om hon får bjuda på kaffe. Men när hon går in i köket byts leendet ut mot en grimas av smärta, hon haltar svårt och det syns att varje steg gör ont.

– Varje steg blir en fysisk ansträngning, det är för jävligt, säger hon.

För mer än tio år sedan jobbade Madeleine Wibecker i hemtjänsten. Under ett arbetspass snubblade hon till på en matta och vred till sitt knä. Då kände hon ingen speciell smärta, men hon hade ingen aning om att det var början på en lång kamp mot smärtan.

När hon snubblade på den där mattan gick det mesta i hennes knä sönder. Mellan 2007 och 2015 präglades hennes liv av operationer där bland annat den yttre och inre menisken opererades bort. Men efter de många operationerna var nervsystemet i knät förstört och smärtan blev värre och värre, för att sedan bli totalt outhärdlig när 2000-talet gick över i 2010-talet.

– Smärtan jag kände då går inte att beskriva. Det har verkligen gett mig en förståelse för folk som tar livet av sig på grund av smärta, säger Madeleine Wibecker.

Men 2015 fick hennes liv en plötslig vändning till det bättre. Då fick hon genomgå en behandling som kallas för neuromodulering. Det är en elektrisk ryggmärgsstimulering där en elektrod placeras i ryggkanalen. De elektriska impulserna ska sedan lindra smärtan, och för Madeleine öppnade det dörren till ett helt nytt liv.

– Det var rena drömmen. Det var klart att det gjorde ont ibland, men det gick alltid över på en gång. Jag fick verkligen mitt liv tillbaka efter åtta år med konstant smärta.

Operationen gjorde att Madeleine fick leva ett helt vanligt liv där hon kunde jobba och umgås med sina barn som vanligt. Men glädjen blev kortvarig, efter bara två år började problemen igen.

– När man sätter in elektroderna opererar man också in ett batteri. Men 2017 kände jag hur det började flytta på sig under skinnet, och till slut stack det ut så mycket att det var svårt att dra upp byxorna ordentligt.

Det visade sig att Madeleine hade utvecklat en allergi mot titanet som finns i batteriet och det hade orsakat en inflammation i ryggen. Efter att äntligen ha hittat lindring för den smärtan som hade förstört hennes liv under så många år var hennes kropp på väg att stöta bort det enda hjälpmedel som stod i vägen för smärtan.

– Efter en vecka var det precis lika illa som det hade varit innan de satte in stimuleringen, jag var totalt förtvivlad.

2019 provade man att operera in batteriet på till höger sida från vänster sida av ryggen, utan positivt resultat. När det inte fungerade tog man beslutet att operera ut batteriet och sätta det utanför Madeleines kropp men att ha kvar elektroderna inne i ryggkanalen.

Operationen var först planerad till februari 2020. Men den flyttades sedan till mitten av mars, men med mars kom också coronapandemin.

Som DT tidigare har rapporterat innebär pandemin att tusentals icke akuta operationer ställs in för att frigöra personal och lokaler till coronapatienter.

Sjukvården ansåg också att Madeleines operation hörde till de icke akuta och den ställdes in, på obestämd tid.

– Jag bröt ihop fullständigt, det var det värsta samtalet jag har haft i mitt liv. Jag hade börjat fantisera om den framtiden som jag vet att den här operationen skulle kunna ge mig. Men efter ett telefonsamtal rycktes allt bort från mig och jag föll ner i ett svart hål.

Hennes tidigare så stadiga röst brister när hon pratar om beskedet och en tår lösgör sig från ögat, rullar ner för kinden och bildar en mörk fläck när den landar på de gråa mjukisbyxorna.

– Jag hatar egentligen att ha mjukiskläder. Men om jag har något som sitter åt det minsta blir smärtan värre, då känns det som om någon kör in en kniv rätt in i knät. Det går inte att beskriva den här smärtan. Hade jag inte haft mina barn hade jag tagit livet av mig, det är jag helt säker på, för det här går inte att leva med. Får jag inte den här operationen snart, så vet jag inte hur länge till jag orkar.

Den kortsiktiga lösningen på smärtan blir av läkare utskrivna mediciner. Hon äter dagligen starka smärtstillande för att överhuvudtaget kunna gå.

– De dövar ju smärtan, men gör livet sämre på andra sätt. Jag är ständigt trött och ibland sover jag till ett eller två på dagen. De är så starka så att jag inte får köra bil, samtidigt som jag knappt kan gå, så jag sitter helt fast här.

Vissa dagar har Madeleine svårt att överhuvudtaget ta sig ut ur lägenheten, det gör det svårt att ens klara av de allra enklaste vardagssysslorna.

– Min 15-årige son hjälper mig med mycket. Men samtidigt ska han inte behöva göra det. Ett barn ska inte behöva handla, laga mat och städa bara för att hans mamma inte kan ta sig upp ur soffan. Han säger ju att det är lugnt och att han gärna gör det, men skulden blir så stor och jag känner mig totalt värdelös ibland.

Vad är tuffast med den här situationen du är i?

– Det är ovissheten som gör att jag ibland känner att jag vill ge upp. Om man har ett datum att sikta in sig på, går det att hålla ut. Men att nu vet jag inte om jag kommer få operationen om tre månader, ett år eller tre år, det blir outhärdligt att inte veta när det här helvetet kommer ta slut.

Vad är det du saknar mest från ditt smärtfria liv?

– Jobba. Jag älskar mitt jobb, jag älskar mina kollegor och jag saknar så mycket att ha en vardag. Jag vill tjäna mina egna pengar igen, jag vill kunna se fram mot helgen då jag kan hitta på saker med mina barn. Jag skulle ge precis vad som helst för att få gå tillbaka till jobbet i morgon.

– Nu spelar det ingen roll vilken dag i veckan det är. Ingenting är speciellt längre, jag har aldrig någonting att se fram mot längre.

Dagen när DT träffar henne ska hon för ovanlighetens skull ta sig ut ur lägenheten. Hon ska åka in till stan för att köpa en present till sin dotter som snart fyller tio år. Men innan hon kan göra det måste hon ta flera tabletter med starka smärtstillande.

– Det är hemskt, men om jag överhuvudtaget ska ta mig ut måste jag ta de här. Jag orkar inte sitta i den här lägenheten längre, allt jag vill är bara att jag ska få mitt liv tillbaka.