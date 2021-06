M i Malung-Sälens kommun vill sänka skatten med en krona: "Vi vill få ner skatteökningarna som S genomfört"

Den besparingen skulle de lätt tjäna in på att inte renovera Hiltonstugan

En sänkning med 50 öre nästa år innebär att det skiljer tio miljoner kronor mellan Moderaternas budget och majoritetens som består av Socialdemokrater, Centerpartister och Liberaler.

– Socialdemokraterna genomförde vad de kallade en tillfällig ökning för över tio år sedan. Den har inte sänkts sedan dess och blivit permanent. Vi vill få ner skatteökningarna som Socialdemokraterna genomfört säger Mikael Östling.

Den största minskningen på budgeten till följd av skattesänkningen gäller kommunstyrelsen som får 7,7 miljoner mindre med moderaternas förslag.

– Var ska pengarna tas? Ska personal avskedas? Det skulle motsvara 15 tjänster, säger Hans Unander (S) som är kommunstyrelsens ordförande.

Mikael Östling ser annorlunda på saken. Han förklarar att majoriteten hela tiden ökar anslaget, sista året med 5,5 miljoner, och att Moderaterna väljer att inte höja.

– Vi går tillbaka till den budget kommunstyrelsen har haft, säger Mikael Östling.

– Den besparingen skulle de lätt tjäna in på att inte renovera Hiltonstugan för tre miljoner, fortsätter han.

En annan förvaltning som skulle få minskade anslag är socialförvaltningen. Där vill Moderaterna dra ner med 2,6 miljoner som en del för att kunna sänka skatten.

– Det gör ingen större skillnad. Socialnämndens budget är så stor att att en minskning på 2,6 miljoner kronor är mindre än en procent av vad de har att röra sig med, säger Mikael Östling.

Hur ska vi klara av det om vi ska få minskade anslag

Socialnämndens ordförande socialdemokraten Carina Albertsson anser inte att en minskning med 2,6 miljoner skulle gå obemärkt förbi.

– Pengarna måste ju tas ur den direkta verksamheten på något sätt. Vi är kommunens största arbetsgivare och andelen äldre som behöver insatser kommer att öka. Hur ska vi klara av det om vi ska få minskade anslag? säger hon.

Det skulle innebära döden för våra föreningar

Ytterligare en förvaltning som får minskade anslag med moderaternas skattesänkarförslag är Kultur- och fritidsnämnden. Där delas anslag ut till bland annat biliotek och föreningar

– Det stämmer att vi vill sänka anslaget med 1,6 miljoner kronor under nästa år. Biblioteken är det lag på att vi ska ha, men vad det gäller föreningar så ligger kommunens föreningsbidrag via skatten per invånare bland de högsta i Sverige, säger Mikael Östling.

– Det skulle innebära döden för våra föreningar om deras anslag skulle minska som ni moderater vill. Visst, vi i kommunen har höga föreningsbidrag i jämförelse men det är för att dessa är förbaskat viktiga alldeles särskilt i dessa coronatider, säger Åsa Hedlund (S) som är ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Vi vill höja anslaget till Barn- och utbildningsnämnden

På frågan om var moderaternas besparingar ska tas i de olika nämnderna svarar Mikael Östlng.

– Det är inte så det fungerar. Vi ger dem en budgetram att röra sig med och så får de själva besluta hur de ska klara sina tilldelade budgetramar.

– Och i all kritik mot att vi sänker olika nämnders anslag vill jag påpeka att vi vill höja anslaget till Barn- och utbildningsnämnden med 3,3 miljoner. Det gör vi för att skolan är viktig särskilt nu när den ska omorganiseras i kommunen. Utan höjda anslag kommer undervisningen att bli lidande, säger Mikael Östling.

Moderaternas budgetförslag med skattesänkningarna röstades ner med siffrorna 24 mot och 11 för vid måndagens kommunfullmäktige i Malung-Sälen.