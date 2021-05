LYSSNA: Amerikansk radiokanal snackar älvdalska – reportern Bianca Hillier: "Elfdalian sounds nothing like swedish language"

Mitt i natten svensk tid och klockan 17:30 lokal tid i USA drog radiokanalen The World i torsdags igång det drygt fyra minuter långa inslaget: "A small town in Sweden fights to preserve Elfdalian, a dying forest language".

The World, som kan jämföras med Sveriges Radios P1, är USA:s äldsta public service-radiokanal och med omkring tre miljoner dagliga lyssnare. Och dess uppgift är att upplysa de amerikanska invånarna om både nationella och globala nyheter och där "den vanliga människans livsvillkor" är i fokus.

Nyligen hade kanalen exempelvis ett program om indianstammen Standing Rock Sioux och om att deras unga generation av stammedlemmar som pluggar på "Sitting Bull College" i North Dakota, där kan studera sitt modersmål "Lakota language".

I det nu aktuella inslaget från i torsdags tituleras älvdalska fritt översatt till svenska "ett utdöende skogsspråk".

Reportern Bianca Hillier berättar att Älvdalen är en liten svensk stad som ligger idylliskt vid en flod och är omgiven av lummig skog. Och att man där talar ett modersmål som inte alls låter som det svenska språket.

Och givetvis blir det också smakprov på älvdalska. I en strid ström låter Bianca flera av älvdalskans beskyddare hela vägen borta på andra sidan jordklotet i Sverige komma till tals.

En av dem, Björn Rehnström och sekreterare i språkföreningen Ulum Dalska, ombeds säga meningar först på älvdalska och sedan på svenska. Så att lyssnarna själva ska få bilda sig en uppfattning om de språkliga skillnaderna.

Snabbt först på älvdalska och sedan på svenska säger Björn: "Älgen gick till stugan". Eller "The moose went to the cottage".

Bianca Hillier själv konstaterar att älvdalska inte låter som svenska.

Kännedom om älvdalskans existens fick Bianca Hillier efter att internationell media som speciellt bevakar Sverige, nyligen uppmärksammat den stränga uppläxningen av riksdagsledamoten och dalmasen Peter Helander (C) under riksdagens frågestund.

Och jo, både Peter Helanders "kupp" på älvdalska och vice talmannens uppläxning av Peter får The Worlds tre miljoner lyssnare ta del av via en inspelad ljudfil.

Programmet ramas in med en intervju med Ulla Schütt, född och uppvuxen i Älvdalen och med älvdalska som modersmål. På flytande engelska förklarar Ulla att modersmål utgör en del av en individs identitet:

– Och om modersmålet dör ut dör en del av dig, säger Ulla Schütt.

Om Sveriges regering erkänner älvdalska som ett språk, underlättar det inte minst älvdalskans möjlighet att bli en naturlig del av modersmålsundervisningen i skolan, framhåller Ulla Schütt.

Björn Rehnström är glad över inslaget på The World:

– Det kan bidra till att ge ringar på vattnet i stödet för att älvdalskan ska ges språkstatus.

FAKTA/ Här kan du lyssna på inslaget på radionkanalen The World!

- A small town in Sweden fights to preserve Elfdalian, a dying forest language