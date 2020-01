Ludvika och Smedjebacken gör gemensam sak – slår ihop IT-styrkorna: "Breddar vår kompetens"

De båda kommunernas IT-avdelningar sammanfogades vid årsskiftet och samlar nu totalt 28 anställda under namnet IT-center.

Den nya konstellationen lyder under den gemensamma servicenämnden och under måndagen tecknade nämndledamöterna, tillika kommunalråden, Leif Pettersson (S) och Fredrik Rönning (S) högtidligt under samarbetsavtalet.

– När vi nu sammanför personalstyrkorna från Ludvika och Smedjebacken kan vi fördela resurserna på ett effektivt sätt samtidigt som vi breddar vår kompetens, framhöll den nyrekryterade IT-chefen Anna Källsved i samband med undertecknandet.

IT-center utgår från och har sin bas i Ludvika, men personal kommer dagligen också att finnas på plats i kommunhuset i Smedjebacken.

Snart hoppas de båda kommunerna kunna göra gemensam sak på nytt och rekrytera en stadsarkitekt som ska jobba på båda sidor kommungränsen.

Den tjänsten saknas för tillfället i såväl Ludvika som Smedjebacken.