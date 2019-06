Nu firar Ludvika 100 år med stadsfest: ”Vilken extrem ära att få spela här”

Trots gråa moln och regn var det närmast fullsatt framför scenen under tisdagskvällen. Den inleddes med ett musikuppträdande: storbandet Tuna brass big band från Borlänge. Marcus Leu, känd från Talang 2019 där han kom på en tredjeplats, introducerades som ”vår egen Frank Sinatra” – och stod för sången.

– Vilken extrem ära att få spela här under invigningen av jubileumsdagarna i Ludvika, där man växt upp och haft alla minnen, sade Marcus Leu när han steg fram på scenen, för att därefter konstatera att han såg flera bekanta i publiken.

Storbandet och artisten bjöd på flera klassiker, som ”That's life”, ”New York, New York” och ”Fly me to the moon”.

Klockan 20:30 var det dags för Norman VS Wells. Ståuppkomikern Lennie Norman, vars pappa var från Ludvika, var först upp på scenen.

– Det är ”dalatajming”, lagom elakt med glimten i ögat, sade Lennie Norman om humorn i Dalarna. Hans skämt tycktes fungera på publiken, som skrattade högt när han berättade om allt från sexliv till hamburgerköp i Ludvika.

Musikern och kompositören Robert Wells framförde därefter låtar på piano tillsammans med Roberts trio och The vocalettes tre.