Misshandlad och hotad i sin bostad i Ludvika – "Det fanns blodspår i trapphuset"

Polisen fick in en anmälan klockan 23.19 om att mannen tidigare under kvällen kommit in på en lokal pizzeria i Ludvika och uppgett att han blivit både misshandlad och hotad.

Händelsen ska ha inträffat i brottsoffrets bostad.

– Det fanns blodspår i trapphuset, berättar Stefan Dangardt, presstalesman för dalapolisen.

Vad som har hänt är i nuläget oklart.

– Förhör ska hållas med målsägaren och utifrån det hoppas vi kunna fastställa en identitet på den person som utfört den påstådda misshandeln, fortsätter Stefan Dangardt.

Det finns en anmälan gjord om misstänkt misshandeln och olaga hot.

Eftersom det hittades ett vapenliknande föremål i bostaden vid brottsplatsundersökning finns även en anmälan om misstänkt vapenbrott.

Nu hoppas polisen få fram information så pekar ut en gärningsman.