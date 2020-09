Ludvika kommun tar in oberoende granskare av stadshusets dränering: "Viktigt"

Efter den senaste tidens skriverier om dräneringsarbetet på Stadshuset i Ludvika väljer nu kommunen att ta in en oberoende part för att samla in all fakta kring arbetet.

– Om det finns fel i faktureringen är det viktigt att detta framkommer och att en öppen redovisning om orsaken sker från entreprenören, säger Ulf Rosenqvist, vd på Ludvika Kommunfastigheter AB, i ett pressmeddelande.