Nu stänger Åhlénsrestaurangen – rättslig strid kan vänta

Bröderna Ömer och Mahmut Pirincal som drivit restaurangen de senaste åtta – nio åren, har kopplat in advokat.

– Vi kommer att begära skadestånd, säger Mahmut Pirincal på måndagen.

Kravet riktas mot Trumbäcken Fastighets AB och dess förgrundsfigur Robert Östman, vilken är i färd med att sälja hela kvarteret Lodjuret till tidigare Ludvikabon Anders Skoglund.

Mahmut Pirincal förklarar att man investerat mycket i restaurangen och därför kräver ersättning nu när man plötsligt har beordrats att flytta ut. Bröderna har hävdat att de fick beskedet av Robert Östman i början av januari och att det innebar att senast den 28 februari skulle restaurangen vara ur lokalerna.

– Nog borde vi väl ändå ha fått veta det här långt tidigare och inte så här, med en och en halv månads varsel, sade Ömer Pirincal till tidningen den 12 januari.

– Vi har förklarat att vi vill vara kvar och fortsätta driva restaurangen på samma sätt. Att det kommer in en ny hyresgäst i Åhléns lokaler eller en ny ägare har vi ansett inte spelar någon roll. Det borde ha varit fullt möjligt att ha en korridor in till restaurangen via lokalerna här ute i alla fall, resonerade bröderna.

Robert Östman uttrycker förvåning över att bröderna planerar att stämma Trumbäcken.

– De har ju aldrig varit vår hyresgäst utan det är Åhléns som varit deras hyresvärd. Vi har ingenting att göra med det där över huvud taget så jag vet inte hur de ska kunna stämma oss.

Annars håller Robert Östman fast vid det han sade till tidningen den 24 december; att Trumbäcken kan komma att stämma Åhléns. Trumbäcken menar att Åhléns sade upp hyreskontraktet på felaktiga grunder.

– Nu måste vi först diskutera frågan med Åhléns, säger Östman när han får frågan om det blir ett tvistemål i tingsrätten.

Som tidningen tidigare berättat vill Falubon Anders Skoglund köpa Lodjuretkvarteret med bland annat lägenheter, Åhlénslokalerna och Grand Hotell.

– Det är inte klart än. Vi har skrivit letter of intent (en avsiktsförklaring som upprättas mellan parter som tänker ingå avtal) men sen är det en del frågeställningar som han har som han vill reda ut. När han är klar med det kan vi slutföra affären, uppger Robert Östman.