Ludvika BK förlorade historiska premiären: ”Känns jävligt surt”

Ludvika bowlingklubb gick mot alla odds upp till bowlingens finrum, Elitserien, och tog således ett historiskt avancemang. Efter ett nervöst kvalspel knep till slut Ludvika BK platsen och blev det första laget i Ludvika att spela i den högsta serien i någon idrott sedan Ludvika handbollsförening var uppe i den högsta divisionen för ungefär 30 år sedan.

Och under lördagen var det dags för premiärmatch på hemmaplan i sporthallen. Motståndet stod Pergamon för – ett lag som blivit mästare de senaste fem säsongerna. Minst sagt tufft alltså.

En spelare i hemmalaget, Fredrik ”Keken” Andersson, var uttagen i premiärtruppen. Och innan matchen var han taggad för den historiska bataljen.

– På papperet ska vi inte ha en chans. Men det skulle vi inte ha när vi åkte tills Kungsbacka för att kvala heller. Större under har skett än att vi skall vinna på lördag, sa ”Keken” innan matchen.

Det var god stämning i sporthallen under förmiddagen när den nyss nämnda Fredrik ”Keken” Andersson startade fint med flera strikes. Även veteranen Magnus Lindkvist, som är i den absoluta Sverigeeliten inom bowling, spelade bra och fick stort jubel när käglorna föll.

Laget har varit tydliga med att det är viktigt att de har kul under matcherna och att de ska peppa varandra – någonting som märktes av under matchen och hemmalaget fick med sig publiken per omgående.

Matchen var spännande rakt igenom. I ställning 8-2 till Pergamon blev det teknikstrul och matchen avbröts en kort stund. Efter att matchen återupptagits fortsatte den jämna tillställningen och Ludvika försökte ta ikapp underläget och stod för flera fina prestationer. Men favoriten Pergamon höll för trycket och vann premiären med 11-9.

Fredrik ”Keken” Andersson var besviken någon minut efter den historiska premiären. Men tar ändå med sig att de lyckades knipa så pass många poäng mot de svenska mästarna.

– Det kommer kännas helt grymt efteråt. De har flera landslagsmän med. När jag tänker efter så ska det ju inte gå. Vi hade kunnat snuvat dem på en poäng, säger han.

Han fortsätter:

– Jag slog ju även den första Elitseriestriken i Ludvika bowlinghall. Men annars är jag inte så nöjd, säger han.

”Keken” passar också på att hylla publiken och stämningen i hallen.

– Det var väldigt varmt, men det var helt underbart. Det var ungefär 100 personer här och så mycket folk har vi aldrig haft.

Poängbäst i hemmalaget blev Johnny Hedeén med sina 910 poäng. Nästa match spelar Ludvika BK hemma den 22/9 mot BK Kaskad.

Matchfakta – Elitserien

Ludvika BK–Team Pergamon BC 9–11

Kägelpoäng: Serie 1: 1 663–1 709. Serie 2: 1 507–1 682. Serie 3: 1 755–1 654. Serie 4: 1 611–1 462.

Spelare, LBK: Johnny Hedeén 910, Magnus Lindkvist 889, Daniel Johansson 866, Tomas Norgren 836, Andreas Karlsson 809, Anders Hermansson 753, Fredrik Andersson 739, Tommy Gustavsson 554, Mathias Johansson 180.

RASMUS KARLSSON