Lolita Pop återförenas – gör spelning i Hedemora

Blandet annat kommer Lolita Pop till Out & Load i Hedemora den 9 november.

Bandet som uppträdde under 70-talet på rockscener i bland annat New York levererade hits som "Långa tåg av längtan", "Heywinner" och "Tarzan on a big red scooter".

1991 gick Lolita Pop skilda vägar efter att albumet Blumenkraft släppts.

Denna upplaga av Lolita Pop som kommer att turnera består av Karin Wistrand sång, Benkt Söderberg och Sten Booberg på gitarr, Richard Donatello på bas och Bobo Öhlund på trummor.