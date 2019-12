Livet på scen, Pigge Hesselman avslöjar - spräckta byxor och skenande gran: "Julgranskulorna flög ut i publiken"

Ruggugglan, Cykelakuten, nyårsrevyer och farser - det har blivit åtskilliga årtionden på scenen för Pigge Hesselman som först gjorde sig ett stort namn i Älmhult, för att sedan slå igenom även i Dalarna när han flyttade hit.

Nu avslöjar han vad som händer både bakom och på scenen. Det är inte bara jobbet som är roligt i sig, det sker en hel del dråpligheter som publiken inte alltid är medveten om. Från medvetna interna skämt – en del rätt så grova – till rena olyckshändelser.

– Det sämsta och värsta var i Älmhult, vattnet var dåligt just då, folk sket som rävar. Jag tog ändå ett glas vatten och svepte det. Men de hade hällt upp brännvin istället i glaset, jag kunde ju knappt andas. Ett par scener efter skulle jag komma in på cykel....

Pigge skakar på huvudet.

Det skämtet gick alldeles för långt och kunde ha slutat ännu värre än det gjorde.

– Jag skulle komma in på en cykel utan däck och en träbräda till sadel, de sköt in mig från sidan. Jag var ju onykter så jag missade att åka på andra sidan och körde rakt in i scenkanten. Cykeln tippade, jag for in med huvudet i en cementvägg och satte mig gränsle över cykelbrädet. Det var hemskt. Sånt får inte ske, vi är stenhårda med det, det är nolltolerans när det gäller alkohol, berättar han.

Det är enda gången som Pigge inte tyckte att det var roligt. Resten, hur pinsamt det än är, går att skratta åt efteråt.

Ibland sker dråpligheterna av en ren olyckshändelse. Som när en julgran på scenen fick lite väl mycket spinn under farsen "Jul på Ruggugglan".

– En av de boende på Ruggugglan hade gjort en uppfinning så det skulle vara lättare att dansa runt granen, de boende på Ruggugglan är ju lite gamla och stela, så det är lite jobbigt att dansa runt julgranen. Då hade vi granen ovanför en speciallucka, och en scenarbetare under golvet.

– När han hörde ett stamp i golvet så skulle han med en slagborr få snurr på granen. Men borren var steglös, när han satte igång så tog granen sån fart så julgranskulorna flög ut i publiken på första bänk, och skådisarna fick kasta sig på golvet, säger Pigge och skrattar gott åt det hela.

Julgransincidenten var en omedveten fadäs, men desto oftare händer det något medvetet.

Med alla år i bagaget så är Pigge van med practical jokes. Det är tradition att det under den sista föreställningen ofta skojas med någon i ensemblen.

En gång stoppades det en järnbit i en gurka som skulle brytas av på mitten. En annan gång var det Pigge själv som kom flygandes längs en lina som Tarzan över scenen, utan att någon annan visste om det.

– Publiken höll ju på att dö av skratt, och de på scen förstod inte vad som hände. Det var roligt. Men det aldrig bli så störande skämt att det förstör föreställningen, publiken ska få se en bra föreställning även den sista gången.

Ibland blir det svårt även för Pigge att hålla sig oberörd. Som när någon skulle busa till det rejält när han skulle läsa text från en monitor på scenen, och monitorn istället spelade upp en porrfilm.

– Baksidan på monitorn var vänd mot publiken, och skärmen mot mig. Jag hade inte ens memorerat texten för jag var ju van vid att få den via monitorn. Det var inte lätt att hålla ihop det, där står jag och ska läsa text och får istället se porrscener. Helt galet, säger han.

Värst för honom själv, var ändå den gången han skulle spela trollkarl. Något som blev otroligt pinsamt även för denne erfarne showman när han skulle göra en utbytesakt, stoppa ned en människa i en låda, och sedan hoppa upp påsjälva lådan.

– Jag hade inga kalsonger under byxorna, sedan en tidigare sketch hade jag haft en ros mellan skinkorna efter att byxorna "trådat upp sig". Inför denna scenen tog jag på mig frack och hoppade upp på lådan. Byxorna sprack från lår till lår, inklusive grenen. Där stod jag och visade hela paketet för publiken.

Det märks att Pigge fortfarande tycker det hela är lite pinsamt. Men för en professionell skådespelare gäller det att behålla lugnet under alla omständigheter.

– Jag fortsatte att le och äga situationen. Men de fick något att prata om, säger han och kan ändå skratta åt det.

– Jag kan garantera att jag kollar extra noga att byxorna håller efter det.

TV: Vi bjuder på en smällkaramell – se hela föreställningen av "Jul på pensionärshemmet Ruggugglan" på julaftonen. Vi lägger ut föreställningen klockan 11 den 24 december.