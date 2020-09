LISTA: Vackert timmerhus nära Siljan för knappt en kvarts miljon – se de mest klickade husen till salu här

Ett äldre timmerhus med bra läge i byn Stumsnäs är förra veckans absolut mest klickade objekt på Hemnet i länet. Det vackra huset med flera vedspisar står på en 5 700 kvadratmeter stor tomt med cykelavstånd till bad i Siljan. Priset? Endast 245 000 kronor – men så får huset också betraktas som ett stort renoveringsprojekt, enligt mäklaren.

Vi har spanat in Klicktoppen på Hemnet för att se vilka hus som flest personer gått in och tittat på. Här nedan följer listan över de populäraste husen i Dalarna under förra veckan, samt länkar till samtliga annonser.